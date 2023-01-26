Чехия получила от Евросоюза первую компенсацию за военную помощь Украине — Finance.ua

Чехия получила от Евросоюза первую компенсацию за военную помощь Украине Сегодня 19:36 — Мир

Чехия получила от Евросоюза первую компенсацию за военную помощь Украине

На счет минобороны Чехии в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение поступил первый платеж от Европейского Союза в размере 6,5 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-лужба минобороны Чехии.

Компенсации перечисляются через Европейский фонд мира (EPF). Он используется для финансирования приоритетов ЕС в сфере обороны и безопасности.

«Поддержка Украины является нашим стратегическим интересом, и мы хотим продолжать его в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не сомневался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине», — подчеркнула министр обороны Чехии Яна Чорнохова.

Изначально EPF был создан для финансирования миссий и операций ЕС и стабилизации соседних стран-партнеров. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2022 года, Совет ЕС принял решение о компенсации тем странам-участницам, которые помогают Украине вооружением. Для этого из EPF он выделил 500 млн евро. Впоследствии сумма компенсаций увеличилась до 3,1 млрд евро.

Отмечают, что это был первый платеж в качестве компенсаций. До 2024 года Чехии постепенно возместят все военные материалы, предоставленные Украине на начальном этапе войны (до марта 2022). В последующие годы Чехия получит оставшуюся компенсацию из утвержденных EPF пакетов.

«Финансовая компенсация от EPF за материалы, поставляемые в Украину, важна не только потому, что она мотивирует европейские страны продолжать поддерживать Украину, но особенно потому, что она позволяет им пополнять запасы армии и поддерживать необходимые военные возможности», — говорится в сообщении пресс-службы чешского минобороны.

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