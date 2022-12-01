Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года — Finance.ua

Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года
Правительство Чехии подтвердило возможность продления украинским беженцам виз временной защиты до конца марта 2024 года.
Об этом сообщает Radio Prague International.
В настоящее время этот срок ограничен мартом 2023 года.
Проект поправки еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.
Статус временной защиты дает беженцам возможность использовать в Чехии систему здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.
Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. По словам Ракушана, это позволит государственным структурам узнать, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью