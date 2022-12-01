Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года — Finance.ua

Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года Вчера 11:34 — Личные финансы

Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года

Правительство Чехии подтвердило возможность продления украинским беженцам виз временной защиты до конца марта 2024 года.

В настоящее время этот срок ограничен мартом 2023 года.

Проект поправки еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Статус временной защиты дает беженцам возможность использовать в Чехии систему здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.

Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. По словам Ракушана, это позволит государственным структурам узнать, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.

Укрінформ По материалам:

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