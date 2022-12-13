Чехия объявила о финпомощи Украине в 8,5 млн евро для прохождения зимы — Finance.ua

Чехия объявила о финпомощи Украине в 8,5 млн евро для прохождения зимы Сегодня 16:42

Чехия объявила о финансовой помощи Украине в 8,5 млн евро для прохождения зимы.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на международной конференции «Солидарность с украинским народом».

Большинство средств, а именно 5 млн евро, направят на поставку генераторных систем и обогревателей в школы и больницы Харьковщины, Днепра и Киева. Кроме того, 2,5 млн евро пойдет на поддержку «Пунктов Несокрушимости», а остальные 1 млн евро — на поддержку врачей Украины.

По словам Фиалы, государство также дает понтонные переправы и мостовые технологии. Он также призвал другие европейские государства ориентироваться на три направления поддержки Украины: военную, финансовую и гуманитарную помощь.

«Украине понадобится непрерывная военная помощь, чтобы выгнать захватчика — это обязательное условие прекращения войны. Следует также гарантировать экономическую стабильность и финансовые перспективы Украины. Также нужна гуманитарная поддержка, чтобы пережить зиму и предотвратить миграционные волны», — прокомментировал премьер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.