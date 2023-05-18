Чехия лишила россию права на бесплатное пользование землей — Finance.ua

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Чехия лишила россию права на бесплатное пользование землей

Мир
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Чехия лишила россию права на бесплатное пользование землей
Чехия лишила россию права на бесплатное пользование землей
Правительство Чехии отменило девять постановлений о бесплатном пользовании россией земельными участками. Это касается недвижимости в Праге, а также земель в Брно, Карловых Варах и других городах.
Как сообщает чешское издание IRozhlas, правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые передавали тогдашнему Советскому Союзу недвижимость в бесплатное пользование в дипломатических целях.
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Решение касается квартир в Праге рядом с посольством россии, а также зданий в Брно, Карловых Варах. Отмена постановления должна касаться в общей сложности 59 земельных участков.
По мнению чешской дипломатии, россия использует землю не в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать предоставлять ее бесплатно.
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«Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом российских танков после оккупации нашей страны, которое по сей день позволяло россии бесплатно пользоваться большими участками земли на нашей территории. Несанкционированная прибыль от использования этих земель не должна использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины» — заявил в Twitter министр по европейским вопросам Чехии Мартин Дворжак.
В то же время глава МИД Чехии Ян Липовский отметил, что бесплатное пользование землей в россии должно быть заменено арендой с целью избежать безосновательного обогащения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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