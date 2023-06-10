Чего ждать от валютного курса: прогноз эксперта — Finance.ua

Чего ждать от валютного курса: прогноз эксперта Сегодня 12:00 — Валюта

В период с 12 по 18 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет находиться в пределах 37−38 грн за доллар, 40−41 грн за евро.

Такой прогноз в комментарии УНИАН дал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, отметив при этом, что в целом курсы наличных доллара и евро, как и неделей ранее, будут в «тисках» 37−38 грн за доллар и 40−41 грн за евро.

«На следующей неделе ожидается, что основные характеристики ситуации на наличном валютном рынке не претерпят существенных изменений: колебания текущих курсов будут находиться в пределах 0,3−0,5 грн, разница между курсами покупки и продажи (спред) максимально составит до 0,3 грн, разница между официальным курсом и наличным в обменных пунктах будет составлять в среднем 1−1,5 грн (т.е. 2−2,5%). При этом, пределы допустимых колебаний (коридор) не превысит 1 грн», — считает он.

Эксперт отметил несколько самых главных экономических факторов. Это, в частности, долгосрочная и системная политика регулятора по сохранению сбалансированного уровня спроса и наличного предложения. Также увеличение «веса» гривны — введение депозитных сертификатов под 25% стало неплохим стимулом для коммерческих банков увеличить депозитные ставки по краткосрочным и годовым депозитам — в соответствии с 20−21% и 18%.

Среди факторов влияния Лесовой назвал систематичность и объемы получаемого макрофина от международных партнеров: ежемесячно Украине требуется в 3,5−4 млрд долл. для покрытия расходов госбюджета

Одним из факторов влияния на курс эксперт считает внешнеэкономическую деятельность, а также проявившийся в мае постепенный рост экономики внутри страны: внутренние поступления в бюджет почти вдвое превысили объемы внешних заимствований (209 млрд грн и 119 млрд грн соответственно).

Конечно, ситуация на фронте, хоть и косвенно, но все же может оказывать существенное влияние, как на настроения граждан, так и побуждать к дальнейшей активизации бизнеса, считает Лесовой.

«Еще один важный нюанс: в течение недели НБУ может пересмотреть размер учетной ставки, что в дальнейшем может существенно повлиять на рынок. Таким образом, есть все основания полагать, что в течение 12−18 июня ситуация на наличном валютном рынке сохранится стабильной и вполне прогнозируемой», — добавил он.

УНІАН По материалам:

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