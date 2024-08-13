Чего ждать от мероприятия Google Pixel 9 — Finance.ua

Чего ждать от мероприятия Google Pixel 9 Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

Чего ждать от мероприятия Google Pixel 9

Следующее мероприятие Made by Google стартует 13 августа, и уже совсем скоро мы увидим новые продукты от Google, включая новое поколение устройств Pixel, новые инструменты искусственного интеллекта и прочее.

Но что именно готовит Google? Вот список, включающий серию Pixel 9, Pixel Watch 3 и многое другое.

Gogle Pixel 9 будет базовой моделью нового поколения, которая также будет представлена ​​в вариантах Pro и Pro XL. По имеющейся информации, Pixel 9 получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей Actua с более тонкими и равномерными ободками. Защиту дисплея обеспечит стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Корпус устройства будет иметь закругленные углы и плоские края. Новая форма камеры отличается извлеченным модулем на задней панели. Заднее стекло будет глянцевым, а рамка и модуль камеры — матовыми. Доступные цвета будут включать в себя розовый и зеленый оттенки.

Основная камера, вероятно, будет иметь две камеры: 50-мегапиксельный основной объектив и 50-мегапиксельный ультраширокий. Фронтальная камера ожидается с разрешением 10,5 Мп и автофокусом.

В Pixel 9 предположительно будет установлено 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит эффективную работу с моделями искусственного интеллекта Google. Новый чип Google Tensor G4 должен быть более быстрым и энергоэффективным.

Pixel 9 Pro станет средней моделью серии. Данное устройство получит схожий дизайн с базовой моделью, но с несколькими отличиями. Камера будет иметь три объектива вместо двух, а матовое заднее стекло будет контрастировать с полированными металлическими боками. Дисплей будет на 6,3 дюйма с OLED-панелью Super Actua.

Основная камера состоит из трех 50-мегапиксельных сенсоров: основного, ультраширокого и телефото с 5-кратным зумом. Фронтальная камера также получит новый 50-мегапиксельный сенсор. В Pixel 9 Pro будет установлен чип Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL станет самой большой моделью в линейке с 6,8-дюймовым дисплеем. Остальные характеристики, вероятно, будут схожи с Pixel 9 Pro, включая чип Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти, но устройство будет иметь больший аккумулятор.

Pixel 9 Pro Fold — второе поколение сложных устройств Google. Устройство получит новый дизайн с плоскими краями и измененный модуль камеры, включающий два вытянутых объектива. Ожидается, что внутренний дисплей будет размером 8 дюймов, а внешний — 6,3 дюйма. Камера состоит из трех объективов: основного на 48 Мп, ультраширокого на 12 Мп и телефото на 10,5 Мп. Устройство также получит чип Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти.

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itechua По материалам:

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