Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

В начале августа курс гривны будет стабильным без серьезных колебаний.

Об этом член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала в комментарии Finance.ua.

По ее словам, низкая волатильность и постепенное укрепление гривны на прошлой неделе свидетельствуют об эффективности монетарной политики и адекватном балансе спроса и предложения на межбанке. Официальный средний курс в последнюю неделю июля составил 41,77 грн/$, что соответствует ожидаемому диапазону НБУ и обеспечивает предсказуемость для валютных операций:

28 июля — 41,7824 грн/$;



29 июля — 41,7997 грн/$;

30 июля — 41,7886 грн/$;

31 июля — 41,7662 грн/$;

1 августа — 41,7132 грн/$.

Наличный рынок

В течение недели курс доллара в кассах банков показывал высокую устойчивость и незначительные колебания в узком диапазоне. В понедельник средние цены в кассах банков держались в пределах 41,41 грн/$-41,94 грн/$, минимально на 1 копейку, доллар подешевел во вторник и среду (41,40 грн/$-41,93 грн/$).

В четверг гривна укрепилась до 41,37 грн/$-41,90 грн/$, а пятница завершилась на уровне 41,39−93 грн/$. Это свидетельствует о сбалансированном валютном рынке, отсутствии значимых внешних или внутренних шоков и стабильной политике НБУ по поддержке гривны.

Межбанк

На межбанковском рынке курс доллара двигался в узком коридоре: понедельник стартовал с 41,77 грн/$ и завершился на 41,72 грн/$ с временным скачком до 41,83 грн/$ в середине дня, во вторник доллар увеличился в цене на 8 копеек/$, 4 в среду подешевел на 9 копеек — с 41,78 грн/$ до с 41,69 грн/$.

В этом же диапазоне котировки двигались в четверг — с 41,69 грн/$ до 41,74 грн/$, а завершилась неделя в пятницу на 41,81 грн/$.

Согласно официальному отчету регулятора, на прошлой неделе Нацбанк несколько смягчил интервенционную политику: на 21% снизил продажу валюты в течение 28 июля — 1 августа по сравнению с неделей ранее — $639,50 млн против $811,50 млн и откупил $0,5 млн.

Прогноз на эту неделю

В начале августа курс гривны будет оставаться достаточно стабильным без серьезных колебаний, 4−8 августа должны пройти без резких «скачков», с волатильностью не превысит 25−30 копеек, если не изменятся текущие рыночные и фундаментальные условия.

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