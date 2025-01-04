Чего ждать от курса Bitcoin в 2025 году — Finance.ua

Чего ждать от курса Bitcoin в 2025 году Сегодня 22:14 — Криптовалюта

Чего ждать от курса Bitcoin в 2025 году

Криптовалютный рынок завершил 2024 год стремительным ростом курса Bitcoin, который в декабре достиг исторического максимума — 108 тыс. долларов. Эксперты предполагают, что в 2025 г. криптовалюта удержит восходящую тенденцию, однако ситуация зависит от одного важного фактора.

Об этом рассказал в комментарии изданию «Новини.Live» доктор экономических наук Алексей Плотников.

Факторы роста курса

В течение большей части 2024 года курс Bitcoin оставался стабильным в пределах 65 тыс. -70 тыс. долларов.

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Но с ноября начался период резкого взлета: цена изменилась на 50% в сторону удорожания.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала катализатором резкого подъема.

Как отмечают эксперты, Трамп известен своей приверженностью криптовалютам и рассматривает возможность сделать Bitcoin стратегическим резервным активом США.

В случае положительного решения BTC способен подорожать на 400%, согласно прогнозу генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца.

«Победа Дональда Трампа на выборах привела к тому, что BTC пошел вверх, потому что Трамп достаточно положительно относится к криптовалютам. Он считает, что это будущее Соединенных Штатов и что долг США нужно переводить в цифровую валюту. Скорее всего, после инаугурации курс пойдет вверх, ведь в правительстве также будет кто-то из криптовалютных специалистов», — констатировал Алексей Плотников.

Стоит ли переводить средства в цифровые активы

В то же время эксперт не советует украинцам переходить на виртуальные активы вместо бумажных денег.

Даже усиление финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году не является причиной входить в нестабильный рынок криптовалют, поскольку он рисковый не меньше, чем прибыльный.

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Плюс далеко не у всех граждан есть свободные средства для инвестирования в биткоин.

Те люди, кто давно работает с цифровыми активами, продолжат заниматься этим в 2025 году. Не исключено, что смогут много заработать на разнице курсов в перспективе.

А новичкам не стоит начинать с инвестиций во флагман, потому что существует большой риск потерять весь избыточный капитал.

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