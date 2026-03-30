Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:05 — Валюта

Официальный курс гривны к доллару США в течение 23−27 марта демонстрировал заметные колебания с кратковременным резким ослаблением гривны в начале периода и последующим постепенным укреплением. На этой неделе сохранится относительно управляемая динамика без резких изменений.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

На прошлой неделе курс Национального банка был следующий:

23 марта — 43,8200 грн/$;

24 марта — 44,8288 грн/$;

25 марта — 43,9205 грн/$;

26 марта — 43,8722 грн/$;

27 марта — 43,8850 грн/$.

В течение 23−27 марта на наличном рынке наблюдалась относительно стабильная динамика с незначительными колебаниями:

в понедельник купля-продажа держалась около 43,62−44,21 грн/$;

во вторник — примерно 43,63−44,23 грн/$;

среда принесла 43,64−44,18 грн/$;

в четверг и пятницу произошло легкое снижение и стабилизация — 43,62−44,16 грн/$ и 43,57/44,12 грн/$ соответственно.

В общей сложности неделя прошла без резких изменений, с умеренным ослаблением котировок во второй половине периода.

Курс на межбанке

В течение 23−27 марта на межбанковском валютном рынке наблюдались умеренные колебания котировок без резких ценовых движений:

неделя началась с уровня 43,82 грн/$ и завершилась повышением до 44,04 грн/$;

во вторник рынок открылся на отметке 43,97 грн/$, однако в течение дня курс постепенно снижался и завершил сессию на минимуме дня — 43,74 грн/$;

в среду котировки стартовали с уровня 43,80 грн/$, в ходе торгов достигали 43,94 грн/$, а в конце дня закрепились на 43,86 грн/$;

в четверг динамика оставалась близкой к предыдущей: рынок открылся на 43,85 грн/$, в течение дня поднимался до 43,94 грн/$, после чего завершился на уровне 43,88 грн/$;

в пятницу котировки стартовали с 43,86 грн/$, а итог недели был зафиксирован на отметке 43,71 грн/$.

В общей сложности неделя на межбанке прошла в режиме умеренной волатильности, с чередованием локальных повышений и снижений и без формирования выраженного тренда.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 23−27 марта был значительным, однако на 6% ниже, чем неделей ранее: $1269,10 млн против $1344,35 млн 16−20 марта.

Прогноз на неделю

В НБУ сообщают, что предложение наличной валюты в операциях по подкреплению касс банков превышает спрос, то есть дефицит валюты на рынке не наблюдается.

Со стороны внутренних факторов на курс и далее будут влиять монетарная политика НБУ, состояние международных резервов, объемы внешнего финансирования, а также энергетический фактор. НБУ отмечает, что повышенные инфляционные ожидания и последствия повреждения энергетической инфраструктуры усиливают давление на экономику, а рост импорта энергооборудования и топлива повышает спрос на иностранную валюту. В то же время поступления от международных партнеров и валютных инструментов поддерживают запас прочности финансовой системы.

С внешней стороны гривна и далее будет оставаться чувствительной к общему настроению на мировом валютном рынке, а также геополитической и энергетической конъюнктуре. Высокие цены на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке поддерживают спрос на доллар и усиливают колебания на глобальных рынках. Для валют стран, которым требуется внешнее финансирование, это традиционно создает дополнительное давление, в том числе и для гривны.

Отдельно рынок может отреагировать на итоги дискуссии Комитета по монетарной политике НБУ относительно дальнейших шагов регулятора, уровня инфляционных рисков, состояния валютного рынка, объемов внешнего финансирования и возможных изменений в монетарной политике.

