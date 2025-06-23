Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира — Finance.ua
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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Третья неделя июня отличилась «девальвационным» трендом. Это было предопределено за счет факторов, о которых регулятор предупреждал рынок на прошлой неделе.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Гривна на прошлой неделе испытала давление со стороны доллара США», — отметила Золотько.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Она напомнила, что в состоявшейся 17 июня презентации Отчета о финансовой стабильности говорили о росте потребности в долларе на оборону и закупку газа. НБУ и далее будет поддерживать стабильность валютного рынка и устранять структурный дефицит с помощью валютных интервенций.
Так что официальный курс был таким:
  • 16 июня — 41,4466 грн/$;
  • 17 июня — 41,5306 грн/$;
  • 18 июня — 41,5255 грн/$;
  • 19 июня — 41,6293 грн/$;
  • 20 июня — 41,6854 грн/$.

Наличный рынок

На наличном рынке сбалансированное сочетание внутреннего спроса — населения, бизнеса, аграриев — и умеренных интервенций НБУ при политике управляемой гибкости обеспечило постепенный, но ощутимый рост курса доллара в течение 16−20 июня.
В понедельник средние курсы в обменных пунктах банков были на уровне 41,13 грн/$-41,69 грн/$, во вторник незначительно, но продолжили росли — 41,15 грн/$-41,71 грн/$, в среду и четверг доллар покупали уже по 41,20 грн/$9/$4,7 грн/$ соответственно, а в пятницу несущественно, но была превышена планка 42 грн/$ — 41,39/42,01 грн/$.
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Общая разница между официальным и наличным значением на прошлой неделе все же была ниже целевого показателя (1%) и составила 0,8%.

Валютный рынок

На валютном рынке Украины (ВРУ) гривна на прошлой неделе испытала давление со стороны доллара США.
Первый день прошлой недели открылся с довольно заметного скачка: +10 копеек на закрытии: утром в понедельник стоимость доллара составляла 41,47 грн/$, а день завершился уже на 41,57 грн./$.
Вторник начался с 41,55 грн/$, за несколько часов котировки незначительно падали до 41,49 грн/$, однако день закончился почти на уровне начала дня — 41,56 грн/$. А вот среда, 18 июня, уже отличилась дневным ростом стоимости доллара на 19 копеек — с 41,52 грн/$ утром до 41,71 грн/$ в конце дня.
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Приблизительно таким же были и четверг и пятница: 19 июня день стартовал с котировок 41,67 грн/$-41,63 грн/$ до 41,83 грн/$ в конце дня, а 20 июня началось на уровне 41,77 грн/$., а закончился день на уровне 41,94 грн/$.
Объемы продаж регулятора выросли на прошлой неделе по сравнению с предыдущей, однако не стали максимальными, чистый размер интервенций с 16 по 20 июня — на 24% по сравнению с 9−13 июня: с $585,8 млн до $724,00 млн.
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Факторы роста доллара

Одним из факторов роста доллара в Украине на прошлой неделе было одновременно снижение ликвидности на глобальных FX-платформах из-за выходного в США — Juneteenth, когда объемы торгов существенно упали и рынок испытал дефицит доллара. 18 июня произошло погашение ОВГЗ, что привело к поступлению больших объемов гривны и, соответственно, спроса на доллар и оказало некоторое давление на гривну.
Периодический рост покупки доллара на прошлой неделе можно объяснить также определенным укреплением доллара к евро на международном рынке, поэтому экспортеры активнее выставляли заявки на американскую валюту для конвертаций в евро — чтобы воспользоваться шансом на выгодный курс.

Прогноз на неделю

Тенденция к росту курса доллара пока сохраняется, хоть и без резких обвалов гривны.
По материалам:
Finance.ua
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