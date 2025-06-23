Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Третья неделя июня отличилась «девальвационным» трендом. Это было предопределено за счет факторов, о которых регулятор предупреждал рынок на прошлой неделе.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривна на прошлой неделе испытала давление со стороны доллара США», — отметила Золотько.

Она напомнила, что в состоявшейся 17 июня презентации Отчета о финансовой стабильности говорили о росте потребности в долларе на оборону и закупку газа. НБУ и далее будет поддерживать стабильность валютного рынка и устранять структурный дефицит с помощью валютных интервенций.

Так что официальный курс был таким:

16 июня — 41,4466 грн/$;

17 июня — 41,5306 грн/$;

18 июня — 41,5255 грн/$;

19 июня — 41,6293 грн/$;

20 июня — 41,6854 грн/$.

Наличный рынок

На наличном рынке сбалансированное сочетание внутреннего спроса — населения, бизнеса, аграриев — и умеренных интервенций НБУ при политике управляемой гибкости обеспечило постепенный, но ощутимый рост курса доллара в течение 16−20 июня.

В понедельник средние курсы в обменных пунктах банков были на уровне 41,13 грн/$-41,69 грн/$, во вторник незначительно, но продолжили росли — 41,15 грн/$-41,71 грн/$, в среду и четверг доллар покупали уже по 41,20 грн/$9/$4,7 грн/$ соответственно, а в пятницу несущественно, но была превышена планка 42 грн/$ — 41,39/42,01 грн/$.

Общая разница между официальным и наличным значением на прошлой неделе все же была ниже целевого показателя (1%) и составила 0,8%.

Валютный рынок

На валютном рынке Украины (ВРУ) гривна на прошлой неделе испытала давление со стороны доллара США.

Первый день прошлой недели открылся с довольно заметного скачка: +10 копеек на закрытии: утром в понедельник стоимость доллара составляла 41,47 грн/$, а день завершился уже на 41,57 грн./$.

Вторник начался с 41,55 грн/$, за несколько часов котировки незначительно падали до 41,49 грн/$, однако день закончился почти на уровне начала дня — 41,56 грн/$. А вот среда, 18 июня, уже отличилась дневным ростом стоимости доллара на 19 копеек — с 41,52 грн/$ утром до 41,71 грн/$ в конце дня.

Читайте также Финансовые аналитики улучшают прогноз по курсу — опрос НБУ

Приблизительно таким же были и четверг и пятница: 19 июня день стартовал с котировок 41,67 грн/$-41,63 грн/$ до 41,83 грн/$ в конце дня, а 20 июня началось на уровне 41,77 грн/$., а закончился день на уровне 41,94 грн/$.

Объемы продаж регулятора выросли на прошлой неделе по сравнению с предыдущей, однако не стали максимальными, чистый размер интервенций с 16 по 20 июня — на 24% по сравнению с 9−13 июня: с $585,8 млн до $724,00 млн.

Факторы роста доллара

Одним из факторов роста доллара в Украине на прошлой неделе было одновременно снижение ликвидности на глобальных FX-платформах из-за выходного в США — Juneteenth, когда объемы торгов существенно упали и рынок испытал дефицит доллара. 18 июня произошло погашение ОВГЗ, что привело к поступлению больших объемов гривны и, соответственно, спроса на доллар и оказало некоторое давление на гривну.

Периодический рост покупки доллара на прошлой неделе можно объяснить также определенным укреплением доллара к евро на международном рынке, поэтому экспортеры активнее выставляли заявки на американскую валюту для конвертаций в евро — чтобы воспользоваться шансом на выгодный курс.

Прогноз на неделю

Тенденция к росту курса доллара пока сохраняется, хоть и без резких обвалов гривны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.