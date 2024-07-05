Чего ожидать от доллара в июле — прогноз Сегодня 08:02 — Валюта

Чего ожидать от доллара в июле — прогноз

В июле, по прогнозу эксперта, курс доллара в Украине зафиксируется около 40,70 гривен. У Национального банка Украины достаточно валютных резервов, чтобы сдержать показатели.

Представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует , передают Факты ICTV, что значительных изменений в этом месяце со стоимостью валюты ждать не стоит. Никаких непредвиденных ситуаций с курсом гривны не ожидается.

«Июль, я думаю, будет абсолютно спокойный, потому что Нацбанк, с одной стороны, управляет курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция. Инфляция сейчас, в принципе, должна подскочить, потому что подняли цены на электричество. А инфляция — это индекс роста потребительских цен. То есть Нацбанк, с одной стороны, должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила. Поэтому, думаю, июль будет где-то в пределах 40,7 гривны», — говорит он.

Поэтому, как он резюмирует, курс гривны будет под контролем, ведь у регулятора сейчас 39 миллиардов долларов валютных резервов. Это позволит сдержать показатели.

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