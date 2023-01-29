Чего не стоит делать со смартфоном после покупки — Finance.ua

Чего не стоит делать со смартфоном после покупки
Вы приобрели новый смартфон. Понятно, что первое впечатление и эмоции быстро проходят. Как продлить удовольствие от использования нового гаджета и не затмить его еще в день покупки.
Сегодня расскажем о том, что не нужно делать и о чем следует помнить, чтобы смартфон работал долго и без проблем.
Зарядка
«Полностью разрядите устройство и затем зарядите его до 100%». Это совет, который дают недоэксперты, продающие смартфоны. Когда-то действительно после первого включения нужно было разрядить телефон, а затем зарядить его полностью и повторить такую процедуру 2-3 раза. Это касается старых «орехоколов» и «фонариков». Там были другие аккумуляторы.
На современных устройствах стоят литий-ионные батареи. Мы уже рассказывали о том, как правильно их заряжать, чтобы продлить срок службы. Что же касается подобных советов, то они бесполезны. Суть в том, что такие батареи не обладают «эффектом памяти». Вы включили устройство и видите, что уровень заряда низкий? Заряжайте. Не хотите? Подождите, пока устройство об этом попросит.
Так что рекомендации по «правильной зарядке» нового смартфона от продавца можете пропустить.
Защита
Задача каждого продавца — увеличить чек, насколько это возможно. Покупателю нового смартфона упорно предлагают дополнительную защиту экрана. Вообще мысль хорошая, вот только подобные аксессуары в салонах стоят недешево. Так что если хотите поставить броню — позаботьтесь об этом заранее.
Конечно, можно обойтись и без него, но следует помнить, что заводская защита быстро перестает работать. На экранах новых смартфонов есть так называемое олеофобное покрытие. Оно в определенной степени защищает устройство, а точнее создает ему привлекательный вид. Вот только никак не защищает от повреждений, царапин и т.д. Более того, оно быстро стирается, после чего экран начинает царапаться, его постоянно приходится протирать, а палец хуже скользит по нему.
Грамотное использование
Итак, вы начинаете использовать смартфон. Что вам нужно? Конечно, приложения и сервисы. Вы активно их загружаете, проходите авторизацию, однако радость может быстро омрачиться. С каждым последующим приложением производительность устройства будет снижаться. Почему? Всё просто. В каждом устройстве имеется множество системных служб, которые активируются при запуске по умолчанию. Вы о них забываете, а они тратят полезные ресурсы вашего смартфона.
Итак, начните работу по оптимизации. Выключите или удалите ненужные сервисы, настройте оповещения, хранилище и т.д. Только потом переходите к скачиванию программ, игр и всего, что вам нужно. Так смартфон будет работать быстрее.
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