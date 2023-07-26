ChatGPT спрогнозировал рост криптовалюты на 4700%: что это за актив — Finance.ua
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ChatGPT спрогнозировал рост криптовалюты на 4700%: что это за актив

Криптовалюта
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ChatGPT спрогнозировал рост криптовалюты на 4700%: что это за актив
ChatGPT спрогнозировал рост криптовалюты на 4700%: что это за актив
Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT, основываясь на исторических данных и текущих событиях на рынке криптоактивов, представил прогноз стоимости Polkadot (DOT). По данным ИИ, к концу 2023 года DOT может достигнуть $150 и $250 — к концу 2024 года.
К моменту написания новости Polkadot торгуется за $5,18, достижение $250 будет означать рост токена на 4729%. В своем прогнозе ChatGPT учитывал итоги конференции Polkadot Decoded, которая прошла в Копенгагене 28 и 29 июня. На мероприятии основатель Polkadot Гэвин Вуд представил новую дорожную карту проекта.

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«В целом экосистема Polkadot предназначена для стимулирования инноваций и сотрудничества между разными блокчейнами. Она предоставляет разработчикам гибкую и масштабируемую платформу для создания широкого спектра децентрализованных приложений», — говорится в обосновании ChatGPT.
Тем не менее, эксперты отметили, что система ChatGPT несовершенна и может лишь условно применяться для прогнозирования цен криптоактивов. Некоторые из полученных ранее результатов оказались неточными или ложными, с большими отклонениями от реальных ценовых данных, собранных с TradingView.

Курс криптовалют к доллару

Напомним, криптовалютный блоггер и аналитик CNBC Рен Нойнер в начале июля заявил, что очередной медвежий тренд на рынке криптовалют смогут пережить не все альткоины, но у DOT есть шансы. Учитывая сильную волатильность рынка, Нойнер посоветовал пользователям с осторожностью выбирать альткоины для своих инвестиционных портфелей. «Важно обращать внимание на реальную полезность криптоактива и его рыночную жизнеспособность», — подчеркнул Нойнер, заметив, что токен DOT имеет эти черты.
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По материалам:
noworries
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