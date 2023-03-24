ChatGPT «отпустили» в интернет — чатбот будет искать информацию на сторонних сайтах и бронировать билеты — Finance.ua
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ChatGPT «отпустили» в интернет — чатбот будет искать информацию на сторонних сайтах и бронировать билеты

Технологии&Авто
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ChatGPT «отпустили» в интернет — чатбот будет искать информацию на сторонних сайтах и бронировать билеты
ChatGPT «отпустили» в интернет — чатбот будет искать информацию на сторонних сайтах и бронировать билеты
До сих пор ChatGPT был ограничен учебными данными, которые включают информацию, полученную до 2021 года. Однако новые плагины позволят чату посещать сторонние веб-страницы и взаимодействовать с ними.
OpenAI говорит, что посторонние службы станут «глазами и ушами» чатбота.
В демонстрации ChatGPT попросили найти рецепт и заказать необходимые ингредиенты через сервис доставки Instacart. Чатбот автоматически загрузил список продуктов и перенаправил пользователя на сайт для завершения заказа.
В настоящее время ChatGPT использует 11 плагинов для внешних сайтов, включая сервисы для бронирования билетов Expedia и бронирование ресторанов OpenTable, а также сервис по поиску авиабилетов, гостиниц, аренды автомобилей, поиску турпакетов и круизов Kayak (полный перечень сайтов здесь). OpenAI также предоставляет некоторые собственные плагины — один для интерпретации кода и один под названием Browsing, который позволяет ChatGPT получать информацию из интернета.
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Интересно, что теперь пользователь может видеть список источников, использованных для ответа.
Эта экспериментальная функция, очевидно, похожа на Bing от Microsoft и имеет специальную технологию, передающую информацию GPT-4 (языковая модель, лежащая в основе ChatGPT) из интернета. Однако плагин OpenAI не просто получает информацию в реальном времени — он может подключаться к API и разрешать ему выполнять действия от имени пользователя, согласно документации компании.
Это может сделать систему значительно более мощной — Bing может спланировать ваш отпуск, но ChatGPT еще и забронирует билеты и номер в отеле.
Кстати, Finance.ua уже рассмотрел некоторые из наиболее популярных инструментов заработка с помощью ИИ, которые могут помочь вам найти новые возможности для получения прибыли.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

По материалам:
ITC.ua
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