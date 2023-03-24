ChatGPT «отпустили» в интернет — чатбот будет искать информацию на сторонних сайтах и бронировать билеты
До сих пор ChatGPT был ограничен учебными данными, которые включают информацию, полученную до 2021 года. Однако новые плагины позволят чату посещать сторонние веб-страницы и взаимодействовать с ними.
OpenAI говорит, что посторонние службы станут «глазами и ушами» чатбота.
В демонстрации ChatGPT попросили найти рецепт и заказать необходимые ингредиенты через сервис доставки Instacart. Чатбот автоматически загрузил список продуктов и перенаправил пользователя на сайт для завершения заказа.
В настоящее время ChatGPT использует 11 плагинов для внешних сайтов, включая сервисы для бронирования билетов Expedia и бронирование ресторанов OpenTable, а также сервис по поиску авиабилетов, гостиниц, аренды автомобилей, поиску турпакетов и круизов Kayak (полный перечень сайтов здесь). OpenAI также предоставляет некоторые собственные плагины — один для интерпретации кода и один под названием Browsing, который позволяет ChatGPT получать информацию из интернета.
Интересно, что теперь пользователь может видеть список источников, использованных для ответа.
Эта экспериментальная функция, очевидно, похожа на Bing от Microsoft и имеет специальную технологию, передающую информацию GPT-4 (языковая модель, лежащая в основе ChatGPT) из интернета. Однако плагин OpenAI не просто получает информацию в реальном времени — он может подключаться к API и разрешать ему выполнять действия от имени пользователя, согласно документации компании.
Это может сделать систему значительно более мощной — Bing может спланировать ваш отпуск, но ChatGPT еще и забронирует билеты и номер в отеле.
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