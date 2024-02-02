ChatGPT научился совершать Lightning-платежи — Finance.ua

ChatGPT научился совершать Lightning-платежи 02.02.2024, 01:32 — Криптовалюта

ChatGPT научился совершать Lightning-платежи

Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT может успешно совершать биткоин-платежи через Lighting Network. На это указал Documenting Bitcoin.

В частности, ChatGPT справился с использованием популярного Lightning-протокола LND. Искусственный интеллект сумел корректно ретранслировать API-запросы в соответствии с желанием пользователя.

ChatGPT умеет удачно использовать разные языки программирования, чтобы добиться желаемого результата по отправке биткоин-платежей. Так, сначала все было реализовано с помощью языка программирования Go, а затем переписано на Rust.

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LND расшифровывается как «Ligthning Network Daemon». Это одна из популярнейших реализаций протокола Lightning Network, протокола второго уровня Bitcoin. Его цель — обеспечить мгновенные микроплатежи в больших объемах между участниками.

LND разработан преимущественно на языке программирования Go и известен своей надежностью, производительностью и удобными для разработчиков функциями. Он позволяет пользователям настраивать ноды Lightning Network, создавать платежные каналы и маршрутизировать платежи по сети.

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