ChatGPT научился совершать Lightning-платежи — Finance.ua

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ChatGPT научился совершать Lightning-платежи

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ChatGPT научился совершать Lightning-платежи
ChatGPT научился совершать Lightning-платежи
Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT может успешно совершать биткоин-платежи через Lighting Network. На это указал Documenting Bitcoin.
В частности, ChatGPT справился с использованием популярного Lightning-протокола LND. Искусственный интеллект сумел корректно ретранслировать API-запросы в соответствии с желанием пользователя.
ChatGPT умеет удачно использовать разные языки программирования, чтобы добиться желаемого результата по отправке биткоин-платежей. Так, сначала все было реализовано с помощью языка программирования Go, а затем переписано на Rust.
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LND расшифровывается как «Ligthning Network Daemon». Это одна из популярнейших реализаций протокола Lightning Network, протокола второго уровня Bitcoin. Его цель — обеспечить мгновенные микроплатежи в больших объемах между участниками.
LND разработан преимущественно на языке программирования Go и известен своей надежностью, производительностью и удобными для разработчиков функциями. Он позволяет пользователям настраивать ноды Lightning Network, создавать платежные каналы и маршрутизировать платежи по сети.

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По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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