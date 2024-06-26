ChatGPT для Mac теперь доступен всем — Finance.ua

ChatGPT для Mac теперь доступен всем Сегодня 22:28 — Технологии&Авто

ChatGPT для Mac теперь доступен всем

Теперь можно легко и быстро использовать ChatGPT на компьютере Mac. Популярный чат-бот с искусственным интеллектом от OpenAI стал доступен всем пользователям macOS.

Пользователи могут быстро вызвать ChatGPT с помощью комбинации клавиш Option+Space после установки нового приложения ChatGPT.

Это делает доступ к чат-боту с искусственным интеллектом привычным для пользователей macOS, регулярно использующих другие комбинации клавиш, такие как Command + Space, чтобы вызвать поисковую строку для доступа к Spotlight Search. Но вместо более традиционного поиска они получат доступ к более широкой базе знаний, нажав только одну кнопку. После запуска ChatGPT появляется в виде интерфейса чата, наложенного поверх экрана, пишет TechCrunch.

Запуск приложения OpenAI для macOS был немного омрачен во время первоначального анонса, поскольку он появился вместе с GPT-4o. Компания тогда отметила, что его можно будет вызвать с помощью простого сочетания клавиш, а пользователи также смогут делать и обсуждать скриншоты непосредственно в приложении. Пользователи также могут загружать файлы и другие фотографии через приложение для macOS, а также разговаривать с ChatGPT с рабочего стола и искать свои прежние разговоры.

Приложение медленно разворачивалось для пользователей Mac, начиная с подписчиков Plus, но вчера, 25 июня, компания объявила в посте на X, что теперь оно доступно всем.

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