ChatGPT для Mac теперь доступен всем — Finance.ua

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ChatGPT для Mac теперь доступен всем

Технологии&Авто
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ChatGPT для Mac теперь доступен всем
ChatGPT для Mac теперь доступен всем
Теперь можно легко и быстро использовать ChatGPT на компьютере Mac. Популярный чат-бот с искусственным интеллектом от OpenAI стал доступен всем пользователям macOS.
Пользователи могут быстро вызвать ChatGPT с помощью комбинации клавиш Option+Space после установки нового приложения ChatGPT.
Это делает доступ к чат-боту с искусственным интеллектом привычным для пользователей macOS, регулярно использующих другие комбинации клавиш, такие как Command + Space, чтобы вызвать поисковую строку для доступа к Spotlight Search. Но вместо более традиционного поиска они получат доступ к более широкой базе знаний, нажав только одну кнопку. После запуска ChatGPT появляется в виде интерфейса чата, наложенного поверх экрана, пишет TechCrunch.
Запуск приложения OpenAI для macOS был немного омрачен во время первоначального анонса, поскольку он появился вместе с GPT-4o. Компания тогда отметила, что его можно будет вызвать с помощью простого сочетания клавиш, а пользователи также смогут делать и обсуждать скриншоты непосредственно в приложении. Пользователи также могут загружать файлы и другие фотографии через приложение для macOS, а также разговаривать с ChatGPT с рабочего стола и искать свои прежние разговоры.
Приложение медленно разворачивалось для пользователей Mac, начиная с подписчиков Plus, но вчера, 25 июня, компания объявила в посте на X, что теперь оно доступно всем.
По материалам:
dev.ua
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