Чат-бот Bing от Microsoft будет показывать рекламу в своих ответах — Finance.ua

Чат-бот Bing от Microsoft будет показывать рекламу в своих ответах 31.03.2023, 00:06 — Технологии&Авто

Чат-бот Bing от Microsoft будет показывать рекламу в своих ответах

Чат-бот Bing от Microsoft получит новое обновление и в нем появится важное дополнение: реклама. Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Microsoft, сообщил в своем блоге в среду, что компания изучает возможность размещения рекламы в чате Bing на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Verge

Этот шаг не стал неожиданностью, поскольку Microsoft уже давно тестирует рекламу в Bing, а переговоры с рекламными агентствами начались в феврале. В то же время, не совсем понятно, как будет работать такая реклама и как она будет влиять на ответы чат-бота.

Как будет выглядеть реклама в Bing

По словам Кейтлин Рулстон, директора по коммуникациям Microsoft, новый чат-бот Bing будет показывать рекламу так же, как и традиционные результаты поиска. Однако, поскольку новый Bing находится на стадии предварительного просмотра, может быть некоторая вариативность в способе выдачи рекламных объявлений. Рулстон также отметила, что Microsoft все еще изучает новые возможности рекламного опыта и со временем поделится более подробной информацией.

Хотя никакая конкретика еще не была предоставлена, примером того, как может выглядеть реклама, поделилась Дебаргья Дас. После двух предложений появляются цитаты с маленьким окошком и пометкой «Реклама» и соответствующей ссылкой. Однако объем рекламы и то, как Microsoft сбалансирует рекламные и нерекламные ответы, пока неизвестны.

Мехди объяснил, что Microsoft хочет «делиться доходами от рекламы с партнерами, чей контент способствовал ответу в чате». Однако это не решает вопрос о том, как чат-бот будет определять, показывать рекламу или демонстрировать ответы непосредственно от издателя или веб-сайта. Добавление рекламы также может осложнить процесс разрешения достоверных ответов.

Хотя может существовать определенная неопределенность по поводу того, как на практике будут выглядеть рекламные вставки в чат-боте, очевидно, что Microsoft стремится исследовать новые возможности для улучшения прибыльности своего бизнеса. Только время покажет, как пользователи Bing отреагируют на добавление рекламы в чат, хотя уже можно сказать, что такое нововведение вряд ли будет воспринято положительно.

Телеканал 24 По материалам:

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