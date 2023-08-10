Частное предприятие обмануло Минобороны на 15 млн гривен: подозрение получил чиновник министерства — Finance.ua
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Частное предприятие обмануло Минобороны на 15 млн гривен: подозрение получил чиновник министерства

Фондовый рынок
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ГБР объявило подозрение должностному лицу Минобороны, допустившему убытки государства на 15 млн гривен.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка.
В нарушение сделки предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу. А чиновник Минобороны вопреки своим полномочиям дал разрешение на авансовые проплаты.
Таким образом, частное предприятие получило более 15 млн гривен авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и потрачены по своему усмотрению.
В итоге чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Что касается частного предприятия, обвинительный акт был направлен в суд в отдельном уголовном производстве.
По материалам:
Економічна Правда
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