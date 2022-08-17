Части переселенцев выплаты доначислят вручную — Finance.ua
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Части переселенцев выплаты доначислят вручную

Казна и Политика
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При регистрации для получения статуса ВПЛ через «Дія» из-за большой нагрузки на систему часть поданных заявлений «зависла».
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как получить неначисленные средства

Из-за того что некоторые заявления «зависли», не подтянулись необходимые для получения большей суммы выплат документы. Речь идет об удостоверении об инвалидности или свидетельстве о рождении детей.
По словам Жолнович, необходимо обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты с необходимыми документами для корректировки информации в системе.

Какую помощь могут получить украинцы

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен. Но переселенцы могут получать помощь не только от государства, но и от разных международных организаций.
Напомним, что, согласно правительственному решению, помощь на проживание переселенцам предоставляется в следующих размерах:
  • 3 000 гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 000 гривен — для других лиц.
Кроме этого, некоторые ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут получить до 20 тысяч гривен компенсации на ведение бизнеса. Речь идет о предпринимателях, близкие родственники (жены, мужья, дети, родители) которых являются ветеранами, героями Небесной сотни или погибли на войне.
В общем, чтобы подать на выплату, нужно соответствовать трем критериям:
  • быть ветераном или членом семьи ветерана;
  • быть ФЛП или самозанятым лицом;
  • иметь статус внутренне перемещенного лица, приобретенный после 24 февраля 2022 года.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Телеканал 24
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