Части переселенцев выплаты доначислят вручную — Finance.ua

Части переселенцев выплаты доначислят вручную
При регистрации для получения статуса ВПЛ через «Дія» из-за большой нагрузки на систему часть поданных заявлений «зависла».
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Как получить неначисленные средства
Из-за того что некоторые заявления «зависли», не подтянулись необходимые для получения большей суммы выплат документы. Речь идет об удостоверении об инвалидности или свидетельстве о рождении детей.
По словам Жолнович, необходимо обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты с необходимыми документами для корректировки информации в системе.
Какую помощь могут получить украинцы
Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен. Но переселенцы могут получать помощь не только от государства, но и от разных международных организаций.
Напомним, что, согласно правительственному решению, помощь на проживание переселенцам предоставляется в следующих размерах:
- 3 000 гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 000 гривен — для других лиц.
Кроме этого, некоторые ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут получить до 20 тысяч гривен компенсации на ведение бизнеса. Речь идет о предпринимателях, близкие родственники (жены, мужья, дети, родители) которых являются ветеранами, героями Небесной сотни или погибли на войне.
В общем, чтобы подать на выплату, нужно соответствовать трем критериям:
- быть ветераном или членом семьи ветерана;
- быть ФЛП или самозанятым лицом;
- иметь статус внутренне перемещенного лица, приобретенный после 24 февраля 2022 года.
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