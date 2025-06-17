Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф — Finance.ua

Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф
Из-за обстрелов российских оккупантов 1148 домов киевлян остались без света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» добавили, что потребление электроэнергии возросло.
«Сегодня, 17 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина — облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обуславливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях», — информирует «Укрэнерго1» и советует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.
«Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения».
В КГГА сообщили, что в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 17 июня.
Адреса штабов помощи
Дарницкий район
- Основной штаб на базе Дарницкой РГА по адресу ул. Александра Кошица, 11. Контактный телефон для справок: 0982367901.
- Возле Дворца культуры «Дарница» по адресу: ул. Геннадия Афанасьева, 18. Контактный телефон: 097−974−80−81.
Соломенский район
- Средняя общеобразовательная школа № 67 по адресу: ул. Академика Шалимова, 9-А.
Шевченковский район
- На базе Библиотеки имени Костомарова по адресу: ул. Даниила Щербаковского, 51-В.
В штабах пострадавшие жители могут:
- подать заявление на единовременное материальное пособие в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Турбота. Назустріч киянам»;
- обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды временного жилья;
- подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально 1 год);
- получить консультацию по программе єВідновлення;
- узнать актуальную информацию о восстановительных работах.
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