Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф — Finance.ua
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Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф

Энергетика
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Из-за обстрелов российских оккупантов 1148 домов киевлян остались без света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» добавили, что потребление электроэнергии возросло.
«Сегодня, 17 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина — облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обуславливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях», — информирует «Укрэнерго1» и советует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.
«Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения».
В КГГА сообщили, что в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 17 июня.

Адреса штабов помощи

Дарницкий район
  • Основной штаб на базе Дарницкой РГА по адресу ул. Александра Кошица, 11. Контактный телефон для справок: 0982367901.
  • Возле Дворца культуры «Дарница» по адресу: ул. Геннадия Афанасьева, 18. Контактный телефон: 097−974−80−81.
Соломенский район
  • Средняя общеобразовательная школа № 67 по адресу: ул. Академика Шалимова, 9-А.
Шевченковский район
  • На базе Библиотеки имени Костомарова по адресу: ул. Даниила Щербаковского, 51-В.
В штабах пострадавшие жители могут:
  • подать заявление на единовременное материальное пособие в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Турбота. Назустріч киянам»;
  • обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды временного жилья;
  • подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально 1 год);
  • получить консультацию по программе єВідновлення;
  • узнать актуальную информацию о восстановительных работах.
По материалам:
Finance.ua
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