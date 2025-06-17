Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф — Finance.ua

Часть киевлян осталась без света после обстрелов рф Сегодня 10:25 — Энергетика

Из-за обстрелов российских оккупантов 1148 домов киевлян остались без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» добавили , что потребление электроэнергии возросло.

«Сегодня, 17 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина — облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обуславливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях», — информирует «Укрэнерго1» и советует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

«Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения».

В КГГА сообщили , что в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 17 июня.

Адреса штабов помощи

Дарницкий район

Основной штаб на базе Дарницкой РГА по адресу ул. Александра Кошица, 11. Контактный телефон для справок: 0982367901.

Возле Дворца культуры «Дарница» по адресу: ул. Геннадия Афанасьева, 18. Контактный телефон: 097−974−80−81.

Соломенский район

Средняя общеобразовательная школа № 67 по адресу: ул. Академика Шалимова, 9-А.

Шевченковский район

На базе Библиотеки имени Костомарова по адресу: ул. Даниила Щербаковского, 51-В.

В штабах пострадавшие жители могут:

подать заявление на единовременное материальное пособие в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Турбота. Назустріч киянам»;

обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды временного жилья;

подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально 1 год);

получить консультацию по программе єВідновлення;

узнать актуальную информацию о восстановительных работах.

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