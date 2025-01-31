ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за прошлый год отремонтировало и реконструировало 797 энергообъектов — Finance.ua
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ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за прошлый год отремонтировало и реконструировало 797 энергообъектов

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ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за прошлый год отремонтировало и реконструировало 797 энергообъектов
ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за прошлый год отремонтировало и реконструировало 797 энергообъектов
ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за прошлый год отремонтировало и реконструировало 797 энергообъектов и 62 км линий электропередачи и выполнило 5 тыс. ремонтов кабельных линий, вложив в эти проекты около 1 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте компании в среду.
Как отметили в обществе, чтобы предотвратить возможные аварии, специалисты «ДТЭК Киевские электросети» проводили регламентные и противоаварийные мероприятия, в частности, отремонтировали более 46 км линий электропередачи и 731 энергообъект, а также расчистили от кустарников более 158 км трасс под линиями электропередачи, чтобы предотвратить обрыв проводов из-за непогоды.
«ДТЭК Киевские электросети» в 2024 году реконструировал одну высоковольтную подстанцию, восемь распределительных пунктов, 44 трансформаторных пункта и 15 километров кабельных сетей. Кроме того, компания технически переоснастила 13 высоковольтных подстанций.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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