Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото) — Finance.ua

Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото) 22.03.2024, 01:19 — Технологии&Авто

Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)

Changan представил новый внедорожник Deepal G318. Модель поступит в продажу во втором квартале этого года по цене от примерно 300 000 юаней ($41 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Changan Deepal G318 — пятиместный внедорожник для любителей активного отдыха. Цифровой индекс в его названии указывает на трассу 318, проложенную к горам Тибета. Модель является доступной альтернативой Land Rover Defender.

Китайский внедорожник отличается агрессивным дизайном. У него высокий капот, расширенные крылья и вертикальные задние стойки крыши. Установлены массивные бамперы, защитный пластиковый обвес, внедорожные шины и оптика на крыше.

Габариты Changan Deepal G318:

длина — 5010 мм;

ширина — 1985 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2880 мм;

масса — 2360 кг.

В салоне Changan Deepal G318 преобладают рубленые линии. На передней панели установлены два дисплея, а передние кресла разделены высоким туннелем. Объем багажника составляет 818−1747 л.

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Новый Changan Deepal G318 дебютировал в полноприводной гибридной версии на 430 л. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а также автомобиль способен проехать 155 км на электротяге.

Полный привод дополнен электронными центральными и задними дифференциалами. Угол въезда составляет 27 °, а съезда — 31 °. Управляемые задние колеса позволяют кроссоверу совершать «танковый» разворот на месте.

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Фокус По материалам:

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