Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)

Технологии&Авто
1
Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)
Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)
Changan представил новый внедорожник Deepal G318. Модель поступит в продажу во втором квартале этого года по цене от примерно 300 000 юаней ($41 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Changan Deepal G318 — пятиместный внедорожник для любителей активного отдыха. Цифровой индекс в его названии указывает на трассу 318, проложенную к горам Тибета. Модель является доступной альтернативой Land Rover Defender.
Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)
Китайский внедорожник отличается агрессивным дизайном. У него высокий капот, расширенные крылья и вертикальные задние стойки крыши. Установлены массивные бамперы, защитный пластиковый обвес, внедорожные шины и оптика на крыше.

Габариты Changan Deepal G318:

  • длина — 5010 мм;
  • ширина — 1985 мм;
  • высота — 1960 мм;
  • колесная база — 2880 мм;
  • масса — 2360 кг.
Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)
В салоне Changan Deepal G318 преобладают рубленые линии. На передней панели установлены два дисплея, а передние кресла разделены высоким туннелем. Объем багажника составляет 818−1747 л.

Читайте также: Как купить авто из США

Новый Changan Deepal G318 дебютировал в полноприводной гибридной версии на 430 л. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а также автомобиль способен проехать 155 км на электротяге.
Changan представил мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)
Полный привод дополнен электронными центральными и задними дифференциалами. Угол въезда составляет 27 °, а съезда — 31 °. Управляемые задние колеса позволяют кроссоверу совершать «танковый» разворот на месте.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.
Выбрать полис ОСАГО 🚗
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.