Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото) — Finance.ua
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Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото)

Технологии&Авто
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Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото)
Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото), Фото: Changan
В Китае представили новый Changan Uni-Z. Семейный кроссовер поступает в продажу по цене от 127 900 до 134 900 юаней ($17 800 — 18 750).
Об этом сообщает сайт Ithome.
Кроссовер Changan Uni-Z отличается обтекаемым дизайном с высокой оконной линией и большими углами наклона переднего и заднего стекла. Огромная радиаторная решетка сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а на крыше установлен большой спойлер.
На крыше установлен спойлер
На крыше установлен спойлер, Фото: Changan

Размеры Changan Uni-Z 2024:

  • длина — 4730 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1680 мм;
  • колесная база — 2795 мм.
В салоне на передней панели установлены виртуальный приборный щиток и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью и дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.
Кроме того, комплектация Changan Uni-Z включает функцию распознавания лица, панорамную крышу, камеры по кругу, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.
Передние сиденья разделены высоким центральным туннелем
Передние сиденья разделены высоким центральным туннелем, Фото: Changan
Новый Changan Uni-Z в экспортной версии будет предложен с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором и гибридной установкой на 313 л. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, а расход горючего — 5,15 л/100 км. Также плагин-гибрид может проехать до 125 км на электротяге.
По материалам:
Фокус
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