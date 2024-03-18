Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото) — Finance.ua

Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото) Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

Changan показал мощный кроссовер с богатой оснасткой (фото), Фото: Changan

В Китае представили новый Changan Uni-Z. Семейный кроссовер поступает в продажу по цене от 127 900 до 134 900 юаней ($17 800 — 18 750).

Об этом сообщает сайт Ithome.

Кроссовер Changan Uni-Z отличается обтекаемым дизайном с высокой оконной линией и большими углами наклона переднего и заднего стекла. Огромная радиаторная решетка сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а на крыше установлен большой спойлер.

На крыше установлен спойлер, Фото: Changan

Размеры Changan Uni-Z 2024:

длина — 4730 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2795 мм.

В салоне на передней панели установлены виртуальный приборный щиток и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью и дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, комплектация Changan Uni-Z включает функцию распознавания лица, панорамную крышу, камеры по кругу, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Передние сиденья разделены высоким центральным туннелем, Фото: Changan

Новый Changan Uni-Z в экспортной версии будет предложен с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором и гибридной установкой на 313 л. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, а расход горючего — 5,15 л/100 км. Также плагин-гибрид может проехать до 125 км на электротяге.

Фокус По материалам:

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