Церемония награждения FinAwards-2023: выбираем лучших на финансовом рынке — Finance.ua

Церемония награждения FinAwards-2023: выбираем лучших на финансовом рынке Сегодня 11:29 — Личные финансы

Церемония награждения FinAwards-2023: выбираем лучших на финансовом рынке

уже завтра — 31 марта. За 6 лет существования событие стало настоящим праздником для финансовой отрасли, а также бизнеса и общественности в целом. Приглашаем всех на самое ожидаемое событие года — церемонию награждения премии FinAwards , которая состоится. За 6 лет существования событие стало настоящим праздником для финансовой отрасли, а также бизнеса и общественности в целом.

В этом году при награждении будут присутствовать ведущие финансисты, банкиры, страховщики и представители всего Fintech, которые будут соревноваться за престижные награды в 34 различных номинациях в разных категориях. Многие победители будут отмечены за вклад в развитие финансовых технологий, помогающих улучшать качество жизни людей не только в Украине, но и во всем мире. Посетите событие и узнайте об этом первыми!

Чего ждать от события

В этот день гости получат возможность не только насладиться церемонией награждения, но и встретиться с коллегами, обсудить главные тренды финансового рынка, наладить новые бизнес-контакты и расширить свои горизонты. Это будет незабываемый вечер, который запомнится гостям надолго.

На церемонии гостей ожидает невероятная атмосфера праздника, которую создадут живая музыка и стендап-комик, участник фестивалей «Лига Смеха Стендап» и «1st Kyiv International Stand Up Comedy Week», участник гала-концерта «Indepetendent Stand Up Festival» — Денис Кораблёв. Его шутки точно улучшат вам настроение и дадут заряд положительной энергии на весь праздник.

Кроме этого, на церемонии награждения будет возможность насладиться дегустацией вина — самого популярного бренда чилийского вина — Casillero del Diablo, которое будет представлено виновным партнером компании Баядера. Вы сможете насладиться этим отличным напитком в уютной обстановке и услышать его историю от эксперта компании.

При покупке билета на FinAwards вы получаете не только возможность посетить мероприятие, но и шанс найти новых партнеров, клиентов и знакомых в сфере финансов.

Детали и билеты доступны на официальном сайте мероприятия по ссылке. Так что не упускайте возможность стать частью этого увлекательного события и приобретите билет на FinAwards прямо сейчас!

Партнеры премии:

Уникальная миссия медицинских волонтеров FRIDA Ukraine, объединившая врачей со всей Украины. Уже год профессора, доценты, преподаватели университета Богомольца и медики государственных и частных клиник каждую неделю в выходные выезжают в деоккупированные и прифронтовые регионы. Они меняют свои белые халаты на бронежилеты и, рискуя жизнью, оказывают помощь детям, инвалидам и пожилым людям.

Финансовая компания «Є Гроші Ком» — FinTech-компания, являющаяся одной из лучших в микрофинансовом секторе. Она успешно развивается на рынке финансовых услуг и устанавливает новые стандарты качества обслуживания.

Компания Зекредит — за последний год выросла в разы и вошла в топ-10 финтех на рынке. Несмотря на сложную ситуацию в стране, компания продолжает развиваться и расширяться, запуская как новые бренды, так и новые сервисы. Не останавливается в помощи ВСУ, пострадавшим от войны, детям, даже украинской разведке и СБУ. Ускоряем победы и поднимаем экономику вместе!

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