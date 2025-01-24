CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом» — Finance.ua

CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом»
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон высказал свою точку зрения по поводу спекулятивной природы биткоина и силы доллара США в интервью корреспонденту CNBC Эндрю Соркину в ходе ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.
«В конце концов, я верю в силу доллара США. Биткоин — это спекулятивный актив, к тому же интересный. Я не считаю, что здесь много моментов для обсуждения» — сказал Соломон.
JUST IN: 🇺🇸 Goldman Sachs CEO Solomon says, “I don’t see Bitcoin as a threat to the US Dollar.” pic.twitter.com/wYNn634meW— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 22, 2025
Этот вопрос возник на фоне намерения президента США Дональда Трампа создать резерв для использования первой криптовалюты для погашения государственного долга США.
Соркин поинтересовался мнением руководителя Goldman Sachs о возможности влияния потенциального стратегического биткоин-резерва на процесс работы финансовых институтов с криптовалютой.
«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и активно используем и тестируем базовую технологию, чтобы уменьшить трение в финансовой системе. Это имеет большое значение», — отметил CEO компании.
Соломон объяснил, что с точки зрения регулирования Goldman Sachs все еще не имеет права владеть, управлять или быть связанным с биткоином, и это станет возможным в случае изменения обстоятельств.
«Я не думаю, что биткоин представляет угрозу для доллара США. Другие считают иначе, но я не вижу в активе угрозы для американской валюты», — подчеркнул он.
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