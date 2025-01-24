CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом» — Finance.ua

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CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом»

Криптовалюта
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CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом»
CEO Goldman Sachs назвал биткоин «интересным спекулятивным активом»
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон высказал свою точку зрения по поводу спекулятивной природы биткоина и силы доллара США в интервью корреспонденту CNBC Эндрю Соркину в ходе ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.
«В конце концов, я верю в силу доллара США. Биткоин — это спекулятивный актив, к тому же интересный. Я не считаю, что здесь много моментов для обсуждения» — сказал Соломон.
Этот вопрос возник на фоне намерения президента США Дональда Трампа создать резерв для использования первой криптовалюты для погашения государственного долга США.
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Соркин поинтересовался мнением руководителя Goldman Sachs о возможности влияния потенциального стратегического биткоин-резерва на процесс работы финансовых институтов с криптовалютой.
«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и активно используем и тестируем базовую технологию, чтобы уменьшить трение в финансовой системе. Это имеет большое значение», — отметил CEO компании.
Соломон объяснил, что с точки зрения регулирования Goldman Sachs все еще не имеет права владеть, управлять или быть связанным с биткоином, и это станет возможным в случае изменения обстоятельств.
«Я не думаю, что биткоин представляет угрозу для доллара США. Другие считают иначе, но я не вижу в активе угрозы для американской валюты», — подчеркнул он.
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По материалам:
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