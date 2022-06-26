Цены выросли: за сколько можно купить литр бензина, дизеля и автогаза в Польше — Finance.ua

Цены выросли: за сколько можно купить литр бензина, дизеля и автогаза в Польше Сегодня 17:48 — Личные финансы

Цены выросли: за сколько можно купить литр бензина, дизеля и автогаза в Польше

Цены на горючее на автозаправочных станциях в Польше немного увеличились, если сравнивать с предыдущей неделей. Это чувствуют украинцы и другие граждане, заправляющие автомобили бензином или газом на АЗС.

Об этом пишет портал Факты ICTV.

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По состоянию на 26 июня за литр бензина А-95 придется заплатить около 7,85 — 7,96 злотых (ориентировочно 57,7 — 58,51 грн за литр).

В то же время, бензин А-98 преимущественно стоит от 8,41 до 8,64 злотых (от 61,81 до 63,5 грн) за один литр.

В среднем нужно выделить около 8,55 польского злотого (по актуальному курсу около 62,84 грн), чтобы получить литр этого вида топлива.

Таблица: Факты ICTV

В Польше стоимость дизельного топлива (ON) составляет 7,49 — 7,54 польского злотого (около 55,05 — 55,42 грн) за литр. Цены на автогаз (LPG) вдвое меньше. За один литр нужно заплатить от 3,34 до 3,68 злотых (по курсу Нацбанка, ориентировочно от 24,55 до 27,05 грн) за один литр.

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Польше колеблются, если сравнивать разные города и автозаправочные станции. Например, в Ольштыне чуть ли не самые высокие цены, а одни из самых маленьких — в Щецине и Люблине.

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