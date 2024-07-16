Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев — Finance.ua
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Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Личные финансы
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Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается седьмой квартал подряд.
Об этом сообщает отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.
При этом в I квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 11,0%, в IV квартале 2023 года — 11,3%, в III квартале — 14,8%.
Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Большинство (62,8%) опрошенных респондентов считают, что инфляция не превысит 10,0%, только 12,7% ожидают, что она достигнет 15,1% и более.
Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 84.5% респондентов).
Более всего усилилось влияние курсового фактора на 8,9 п. п. — до 68.3%.
Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.
По материалам:
РБК-Україна
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