Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев — Finance.ua

Цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев Сегодня 16:12 — Личные финансы

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается седьмой квартал подряд.

Об этом сообщает отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.

При этом в I квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 11,0%, в IV квартале 2023 года — 11,3%, в III квартале — 14,8%.

Большинство (62,8%) опрошенных респондентов считают, что инфляция не превысит 10,0%, только 12,7% ожидают, что она достигнет 15,1% и более.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 84.5% респондентов).

Более всего усилилось влияние курсового фактора на 8,9 п. п. — до 68.3%.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

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