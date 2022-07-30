Цены в Украине продолжат расти — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены в Украине продолжат расти — эксперт

Личные финансы
16
Ожидается, что цены в Украине могут вырасти еще на 10-15%. В этот раз причиной станет повышение курса валют.
Об этом в эфире «Еспресо» сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлински.
«Из-за того, что у нас война — цены уже повысились — это было и в марте, и в апреле. Это произошло из-за удорожания логистики и топлива. Сейчас повышение курса валют несет второй удар по ценам. Фактически правительство не имея возможности покрывать в полной мере все расходы без печатания денег НБУ — это повышение курса ему поможет. У нас будет не уменьшение выплат, которые мы себе не можем позволить, а их уменьшение в реальном измерении из-за инфляции», — добавил он.
Вышлински добавил, что в ближайшие месяцы цены будут расти.
«Ожидание НБУ — до 30% инфляции за год, сейчас 17,5%. Еще на 10-15% цены могут вырасти. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги для самых бедных, зависящих от госвыплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере», — подытожил эксперт.
Место для вашей рекламы
Как ранее сообщал УНИАН, рост курса доллара к гривне на 25% повлечет за собой рост стоимости импортируемых в Украину продуктов. Причем рост цен на пищевые продукты может быть больше, чем сам рост курса.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.