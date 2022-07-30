Цены в Украине продолжат расти — эксперт Сегодня 19:09 — Личные финансы

Ожидается, что цены в Украине могут вырасти еще на 10-15%. В этот раз причиной станет повышение курса валют.

Об этом в эфире «Еспресо» сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлински.

«Из-за того, что у нас война — цены уже повысились — это было и в марте, и в апреле. Это произошло из-за удорожания логистики и топлива. Сейчас повышение курса валют несет второй удар по ценам. Фактически правительство не имея возможности покрывать в полной мере все расходы без печатания денег НБУ — это повышение курса ему поможет. У нас будет не уменьшение выплат, которые мы себе не можем позволить, а их уменьшение в реальном измерении из-за инфляции», — добавил он.

Вышлински добавил, что в ближайшие месяцы цены будут расти.

«Ожидание НБУ — до 30% инфляции за год, сейчас 17,5%. Еще на 10-15% цены могут вырасти. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги для самых бедных, зависящих от госвыплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, рост курса доллара к гривне на 25% повлечет за собой рост стоимости импортируемых в Украину продуктов. Причем рост цен на пищевые продукты может быть больше, чем сам рост курса.

УНІАН По материалам:

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