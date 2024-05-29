Цены промпроизводителей в Украине в апреле 2024 г. выросли на 3,3% — Finance.ua

Цены промпроизводителей в Украине в апреле 2024 г. выросли на 3,3% Сегодня 06:33 — Казна и Политика

Цены производителей промышленной продукции Украины в апреле 2024 года выросли на 3,3%, в то время как в марте зафиксировано падение цен на 9,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в апреле к марту 2024 года цены промпроизводителей выросли на 3,6%, в случае поставок за пределы страны — на 0,9%.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2024 года цены в промышленности выросли на 4,9%, по итогам марта — всего на 0,2%.

За четыре месяца текущего года рост цен промпроизводителей составил 5,7% к аналогичному периоду 2023 года.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле по сравнению с предыдущим месяцем 2024 продукция подешевела на 0,3%. Снижение цен в добыче каменного угля составило 1,9%, в добыче сырой нефти и природного газа — 0,4%, тогда как цены в добыче металлических руд выросли на 2%.

Цены выросли при поставках электроэнергии и газа — на 6,8%, в производстве энергии — на 5,4%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции — на 1,5%, химической продукции — на 1,1%, металлургии — на 1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 0,9%, электрооборудования — на 0,8%, фармпродукции — на 0,7%, в пищевой промышленности — на 0,4%, машиностроении — на 0,3%, текстильном производстве — на 0,2%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.