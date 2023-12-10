Цены на жилье в Гонконге в октябре упали до минимума с марта 2017 года — Finance.ua
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Цены на жилье в Гонконге в октябре упали до минимума с марта 2017 года

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Цены на жилье в Гонконге в октябре снизились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли минимума с марта 2017 года, согласно официальным данным.
С начала года стоимость частной жилой недвижимости в Гонконге сократилась почти на 4% на фоне повышенных процентных ставок. В сентябре жилье подешевело на 2,4%.
Курс гонконгского доллара привязан к американскому, в связи с чем Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) вынуждено повышать ставки вслед за Федеральной резервной системой США, оказывая давление на спрос на недвижимость.
В конце октября власти Гонконга обнародовали пакет мер по поддержке рынка недвижимости. Среди мер, которые должны помочь решить проблему спада продаж на рынке, — снижение налога на покупку жилья. Сообщалось, что налог будет уменьшен вдвое — до 7,5% - как для резидентов Гонконга, покупающих уже не первое жилье, так и для нерезидентов в целом.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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