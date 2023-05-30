Цены на жилье в Финляндии: где дешевле всего — Finance.ua

Цены на жилье в Финляндии: где дешевле всего Сегодня 19:05 — Недвижимость

Цены на жилье в Финляндии: где дешевле всего

Цены на недвижимость на рынке вторичного жилья Финляндии продолжили падать в апреле, показывают предварительные данные местного Статистического центра.

В целом по стране цены упали на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Больше всего стоимость недвижимости снизилась в крупных городах. В Хельсинки, Эспоо и Вантаа падение составило более 7%.

За пределами крупных городов цены упали на 5,1%.

По мнению экспертов, снижение цен на недвижимость в среднем составит 5−7%. В конце прошлого года прогноз составил 4−6%.

При этом в столичном регионе снижение в этом году может составить 6−8%.

В 2024-м цены на квартиры немного возрастут, а количество сделок может вернуться к допандемическому уровню.

Справка Finance.ua:

Финляндия поднялась на первую строчку в рейтинге цен на бензин, который составила Еврокомиссия

Литр 95-го бензина в Финляндии стоит 1,94 евро, что дороже, чем в Дании и Франции. При этом дизельное топливо оказалось самым дорогим в Швеции (1,86 евро за литр), а в Финляндии — 1,83 евро.

По словам экспертов, на цену топлива в разных странах влияют многие факторы. В Финляндии налогообложение является основной причиной высокой стоимости бензина. В настоящее время в этой стране самый высокий уровень налогообложения бензина по всей Европе.

uamedia По материалам:

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