Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг — Finance.ua

Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг Сегодня 06:21 — Личные финансы

Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг

Психологический фактор, вызванный подрывом россиянами Каховской ГЭС, повлек за собой временный рост спроса на бутылированную воду. В результате некоторые магазины Кривого Рога необоснованно повысили цены на воду. Этим воспользовалась российская пропаганда для запуска фейков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В сети начали распространяться фото как доказательство того, что «в Кривом Роге стоимость 5−6 литров питьевой воды подняли до 200 грн». В большинстве магазинов города стоимость воды не изменилась. Однако фиксируют единичные случаи «накручивания цен».

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«Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со „зрадой“ — бутыль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа», — отметил Лысак.

С 6 мая в городе проводится мониторинг цен на воду. В целом область полностью снабжена питьевой водой. Ажиотажа в магазинах не фиксируют.

«Наживаться на беде никто не имеет права. Не паникуйте», — подчеркнул глава ОГА.

Діло По материалам:

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