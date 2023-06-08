Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг — Finance.ua
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Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг

Личные финансы
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Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг
Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг
Психологический фактор, вызванный подрывом россиянами Каховской ГЭС, повлек за собой временный рост спроса на бутылированную воду. В результате некоторые магазины Кривого Рога необоснованно повысили цены на воду. Этим воспользовалась российская пропаганда для запуска фейков.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В сети начали распространяться фото как доказательство того, что «в Кривом Роге стоимость 5−6 литров питьевой воды подняли до 200 грн». В большинстве магазинов города стоимость воды не изменилась. Однако фиксируют единичные случаи «накручивания цен».
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«Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со „зрадой“ — бутыль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа», — отметил Лысак.
С 6 мая в городе проводится мониторинг цен на воду. В целом область полностью снабжена питьевой водой. Ажиотажа в магазинах не фиксируют.
«Наживаться на беде никто не имеет права. Не паникуйте», — подчеркнул глава ОГА.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Діло
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