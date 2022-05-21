Цены на топливо в Украине выросли на 10-15 гривень после отмены госрегулирования — Finance.ua

Цены на топливо в Украине выросли на 10-15 гривень после отмены госрегулирования

Сегодня 09:44 — Энергетика

В Украине по состоянию на 19 мая, после отмены государственного регулирования, цены на горючее выросли на 10-15 гривень за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л — до 51 грн/л и 52 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л — до 57 грн/л.

До 52 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л по сравнению с 18 мая) и до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельное топливо в сети KLO.

«БРСМ-Нафта» установила цену на дизтопливо на уровне 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также откорректировали цены «Укр-Петроль», AMIC, «Укргаздобыча» и Mango.

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