Цены на топливо в Украине снизили темпы роста — Finance.ua

Цены на топливо в Украине снизили темпы роста Сегодня 16:34 — Энергетика

В течение второй июльской недели (с 7 по 14 июля) розничные цены на топливо снизили темпы увеличения. Ранее отмечался стремительный скачок в цене, как следствие повышения налогов на горючее с 1 июля.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», цены на бензины А-95 и А-95+ в среднем по стране выросли всего на 4 коп/л и составили 47,93 грн/л и 50 грн/л, соответственно, а дизтопливо прибавило 15 коп./л — до 47 грн/л.

При этом за прошедшую неделю на 0,2−1 грн/л откорректировала цены в сторону увеличения сеть KLO: бензин А-95 — подорожал до 48,99 грн/л, бензин А-95+ - до 51,49 грн/л, дизтопливо — до 47,79 грн/л. SOCAR поднял стоимость дизтоплива на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.

Изменили стоимость горючего в соответствии с новыми ценовыми реалиями также небольшие сети АЗС: Ovis, «Авантаж 7», «Олас», «Кворум» и другие — прибавили от 20 копеек до 2,79 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, основатель группы «Прайм» Дмитрий Леушкин сказал УНИАН, что в результате возврата с 1 июля довоенных налогов на горючее, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры, до конца июля снова увеличат цены на горючее — еще на две гривны. Таким образом, дизельное топливо будет продаваться по цене 52 гривны за литр и 54−55 гривен за литр бензина.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее объемом 20%, который с марта 2022 уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в том числе на бензин — 213,5 евро/1000 литров, на ДП — 139,5 евро/1000 литров, на автогаз — 52 евро/1000 литров.

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УНІАН По материалам:

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