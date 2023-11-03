Цены на топливо в следующем году стабилизируются — Finance.ua
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Цены на топливо в следующем году стабилизируются

Энергетика
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Национальный банк прогнозирует стабилизацию цен на топливо в 2024 году благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.
Регулятор отметил ожидаемое возобновление роста цен на топливо на 6,2% в годовом измерении в сентябре, прежде всего, вследствие возврата полного налогообложения, а также роста мировых цен на нефть.
По оценкам Нацбанка, возвращение полного налогообложения имело примерно 0.7 в. п. прямого вклада в изменение Индекса потребительских цен в 2023 году.
Несмотря на это, в III квартале еще сохранялось влияние низких цен на топливо в предыдущие месяцы на транспортные услуги — рост их стоимости и далее замедлялся.
В краткосрочном периоде рост цен на горючее ускорится, что будет оказывать косвенное проинфляционное влияние на стоимость других товаров и услуг. Со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, — резюмировали в НБУ.
По материалам:
Економічна Правда
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