Цены на стройматериалы для ремонта Киевского госпиталя ветеранов завышены более чем в два раза — расследование Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Цены на строительные материалы, используемые в ремонте госпиталя ветеранов в Киеве, завышены в среднем в 2,4 раза.

Об этом говорится в расследовании «Наши деньги».

На ремонт Киевского городского клинического госпиталя предусмотрено 1,1 млрд грн, но эти деньги потратят исключительно на улучшение фасада, окон, полов и другой отделки.

«А теперь выяснилось, что и цены стройматериалов откровенно завышены. И это уже выводит проблему на другой уровень — с хозяйственного на криминальный», — пишут журналисты.

Первый тендер на ремонт 4 этажа больницы был проведен в декабре 2022 года, его оценили в 45 млн грн. Цены стройматериалов в нем были плюс-минус рыночные.

Уже летом 2023 года провели тендеры еще на миллиард на ремонт еще семи этажей (с 5 по 11) и фасада больницы. При этом стоимость ремонта одного этажа составила уже 71−72 млн грн, а фасадные работы оценили в полмиллиарда.

Журналисты, заинтересовавшись таким скачком стоимости, подали запросы относительно цен стройматериалов Госпиталю ветеранов, Департаменту здравоохранения КГГА и городскому голове Виталию Кличко, однако ни один из адресатов такой информации не предоставил.

После обращения нардепа Железняка Кличко предоставил итоговые ведомости ресурсов. Но в сопроводительных документах было указано, что мэр лично не имеет отношения к этой истории, а Департамент здоровья и коммунальный госпиталь самостоятельно выполняют возложенные на них функции.

Ознакомившись со сведениями, стало известно, что цены стройматериалов оказались завышенными от 1,5 до 4 раз!

«Из общей суммы подрядов 1,1 млрд грн на 13 наименований приходится 462 млн грн. Из этой суммы 243 млн — это размер превышения сметных цен над рыночными», — говорится в расследовании.

В общей сложности на стройматериалы приходится 629 млн грн.

Кроме этого, оказалось, что цены ремонта по последним тендерам на 5−11 этажи и фасад существенно выше даже тех, которые зимой протендерили на 4 этаж этой же больницы.

«То есть совершенно очевидно, что мы имеем дело с нанесением убытков в особо крупных размерах. Тем более уже есть факт оплаты средств. По данным портала казначейских проплат „е-Data“, с начала года госпиталь перечислил подрядной фирме „Абсолют климат“ уже 184 млн грн», — пишут журналисты.

В смете не указаны подробности относительно производителя или каких-либо качеств алюминиевых композитных панелей, которые будут использованы для облицовки фасада. Известно, что их оплатят из расчета 5674 гривны за кв.м. с НДС.

Економічна Правда По материалам:

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