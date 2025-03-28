Цены на сигареты вырастут: сколько будет стоить пачка — Finance.ua

Цены на сигареты вырастут: сколько будет стоить пачка
В Украине стоимость сигарет резко вырастет уже через несколько недель. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о значительном повышении акцизов. Как только иссякнут товарные запасы и на прилавки попадут новые партии сигарет, их цена, по подсчетам OBOZ.UA, для самых дешевых с фильтром, может вырасти примерно на 21 грн.
О том, как и почему в Украине пересчитают стоимость сигарет, к чему готовиться в ближайшие годы и как это повлияет на бюджет, читайте в материале.
Что происходит с ценами на сигареты в Украине
Сигареты в Украине дорожали еще до принятия изменений. На самом деле по темпам роста цен сигареты занимают едва ли не первую позицию. К примеру, еще в январе 2024-го пачка среднего класса с фильтром стоила в среднем 82,34 грн, а по состоянию на январь этого года — уже 104,3 грн. Акцизы постоянно растут и будут расти в дальнейшем.
Во исполнение этого требования и приняли правительственный законопроект № 11090. Документ должен вступить в силу еще с 1 января. Однако президент не подписывал его почти три месяца. Повышения акцизов на сигареты требовали не только в ЕС, но и в МВФ. Подписание закона о повышении акцизов на сигареты — условие пересмотра программы кредитования.
Во-первых, мгновенного роста цены не последует. Товарные запасы позволят отсрочить период повышения цены не менее чем на несколько недель. Все, что успели изготовить и продать до роста акциза, будут продавать по старой цене. Во-вторых, наиболее существенный рост ожидается именно в 2025 году.
В Налоговый кодекс уже внесли поправки. До 31 декабря 2025 г. акциз (минимальное налоговое обязательство) на 1000 штук должен составлять 78 евро. Акциз (условие директивы) должен составлять 60% стоимости пачки. Следовательно, минимальная стоимость сигарет с фильтром составит 117,78 грн. При этом сейчас отечественные сигареты с фильтром в среднем стоят 96,79 грн (данные Госстата). Следовательно, пачка должна подорожать минимум на 21 грн. На этом подорожание не остановится.
С учетом действующего соотношения курса евро к курсу доллара, а также прогноза девальвации гривны от МВФ, самая дешевая пачка сигарет в ближайшие годы будет стоить (по расчетам OBOZ.UA):
- в 2025-м — 117,78 грн;
- в 2026-м — 141,98 грн;
- в 2027-м — 154,4 грн;
- в 2028-м — 167 грн.
«В 2024 году минимальный акциз на 1000 штук составил 2517 грн. Поскольку законопроект 11090 не вступил в силу с 1 января, остался в действии действующий график повышения акцизов, и минимальный акциз вырос в 2025 году до 3020 грн за 1000 штук. Теперь, после вступления в силу 11 090, минимальная ставка акциза будет в евро, 78 евро за 1000 штук. Это 3510 грн. То есть +490 грн. Это +9,8 грн на пачку! (UPD: на самом деле еще меньше, потому что курс для расчета берется по состоянию на 01.07.2024). С НДС это +11,5 грн на пачку по действующим акцизам. Или +22−24 грн против 2024 года», — процитировали в Центре экономической стратегии старшего экономиста Юрия Гайдая.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что подорожание может быть на уровне 40 грн за пачку уже в этом году. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются над тем, чтобы бросить вредную и да еще и затратную привычку. Как показывает исследование ОО «Жизнь», когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). Равномерно акцизы росли. По состоянию на 2019 акциз на пачку вырос до 19,6 грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем, значительно растут акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 млрд до 44,1 млрд грн в год.
В 2024 году поступления Госбюджета Украины от акцизов на табачные изделия и жидкостей, используемые в э-сигаретах, составили 96,6 млрд грн, что на 20% больше, чем в 2023 году (80,3 млрд грн).
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