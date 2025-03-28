Цены на сигареты вырастут: сколько будет стоить пачка — Finance.ua

Цены на сигареты вырастут: сколько будет стоить пачка Сегодня 09:28 — Личные финансы

Цены на сигареты вырастут: сколько будет стоить пачка

В Украине стоимость сигарет резко вырастет уже через несколько недель. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о значительном повышении акцизов. Как только иссякнут товарные запасы и на прилавки попадут новые партии сигарет, их цена, по подсчетам OBOZ.UA, для самых дешевых с фильтром, может вырасти примерно на 21 грн.

О том, как и почему в Украине пересчитают стоимость сигарет, к чему готовиться в ближайшие годы и как это повлияет на бюджет, читайте в материале.

Что происходит с ценами на сигареты в Украине

Сигареты в Украине дорожали еще до принятия изменений. На самом деле по темпам роста цен сигареты занимают едва ли не первую позицию. К примеру, еще в январе 2024-го пачка среднего класса с фильтром стоила в среднем 82,34 грн, а по состоянию на январь этого года — уже 104,3 грн. Акцизы постоянно растут и будут расти в дальнейшем.

Во исполнение этого требования и приняли правительственный законопроект № 11090. Документ должен вступить в силу еще с 1 января. Однако президент не подписывал его почти три месяца. Повышения акцизов на сигареты требовали не только в ЕС, но и в МВФ. Подписание закона о повышении акцизов на сигареты — условие пересмотра программы кредитования.

Во-первых, мгновенного роста цены не последует. Товарные запасы позволят отсрочить период повышения цены не менее чем на несколько недель. Все, что успели изготовить и продать до роста акциза, будут продавать по старой цене. Во-вторых, наиболее существенный рост ожидается именно в 2025 году.

В Налоговый кодекс уже внесли поправки. До 31 декабря 2025 г. акциз (минимальное налоговое обязательство) на 1000 штук должен составлять 78 евро. Акциз (условие директивы) должен составлять 60% стоимости пачки. Следовательно, минимальная стоимость сигарет с фильтром составит 117,78 грн. При этом сейчас отечественные сигареты с фильтром в среднем стоят 96,79 грн (данные Госстата). Следовательно, пачка должна подорожать минимум на 21 грн. На этом подорожание не остановится.

С учетом действующего соотношения курса евро к курсу доллара, а также прогноза девальвации гривны от МВФ, самая дешевая пачка сигарет в ближайшие годы будет стоить (по расчетам OBOZ.UA):

в 2025-м — 117,78 грн;

в 2026-м — 141,98 грн;

в 2027-м — 154,4 грн;

в 2028-м — 167 грн.

на самом деле еще меньше, потому что курс для расчета берется по состоянию на 01.07.2024). С НДС это +11,5 грн на пачку по действующим акцизам. Или +22−24 грн против 2024 года», — «В 2024 году минимальный акциз на 1000 штук составил 2517 грн. Поскольку законопроект 11090 не вступил в силу с 1 января, остался в действии действующий график повышения акцизов, и минимальный акциз вырос в 2025 году до 3020 грн за 1000 штук. Теперь, после вступления в силу 11 090, минимальная ставка акциза будет в евро, 78 евро за 1000 штук. Это 3510 грн. То есть +490 грн. Это +9,8 грн на пачку! (UPD:). С НДС это +11,5 грн на пачку по действующим акцизам. Или +22−24 грн против 2024 года», — процитировали в Центре экономической стратегии старшего экономиста Юрия Гайдая.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что подорожание может быть на уровне 40 грн за пачку уже в этом году. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются над тем, чтобы бросить вредную и да еще и затратную привычку. Как показывает исследование ОО «Жизнь», когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн ​​человек (2015 год). Равномерно акцизы росли. По состоянию на 2019 акциз на пачку вырос до 19,6 грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем, значительно растут акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 млрд до 44,1 млрд грн в год.

В 2024 году поступления Госбюджета Украины от акцизов на табачные изделия и жидкостей, используемые в э-сигаретах, составили 96,6 млрд грн, что на 20% больше, чем в 2023 году (80,3 млрд грн).

Обозреватель По материалам:

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