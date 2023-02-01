Цены на российскую нефть за год упали почти в два раза — Finance.ua

Цены на российскую нефть за год упали почти в два раза Сегодня 15:31 — Энергетика

Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель.

Об этом заявили в Минфине рф.

Как отмечает «Коммерсантъ» , это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года, когда баррель стоил $85,64.

При этом федеральный бюджет россии на 2023 год верстался на основе средней годовой цены на нефть Urals в $70,10 за баррель.

Установленная Минфином цена Urals, используемая при налогообложении, рассчитывается агентством Argus и учитывает цены на смесь в Балтийском и Черном морях, включая стоимость страхования и фрахта (CIF).

Ранее Министерство финансов рф заявило, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составляла 46,82 долларов за баррель — это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7.

По итогам декабря средняя цена Urals составила ($50,47 за баррель — это падение на четверть по сравнению с ноябрем. Причиной стало вступление в силу 5 декабря европейского эмбарго и потолка цен).

При этом российские власти рассчитывают, что цена Urals возрастет через несколько месяцев — «после того, как спадет санкционный переполох, а экспортеры и покупатели обкатают новые логистические цепочки и схемы страхования».

Економічна Правда По материалам:

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