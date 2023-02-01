Цены на российскую нефть за год упали почти в два раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на российскую нефть за год упали почти в два раза

Энергетика
47
Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель.
Об этом заявили в Минфине рф.
Как отмечает «Коммерсантъ», это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года, когда баррель стоил $85,64.
При этом федеральный бюджет россии на 2023 год верстался на основе средней годовой цены на нефть Urals в $70,10 за баррель.
Установленная Минфином цена Urals, используемая при налогообложении, рассчитывается агентством Argus и учитывает цены на смесь в Балтийском и Черном морях, включая стоимость страхования и фрахта (CIF).
Ранее Министерство финансов рф заявило, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составляла 46,82 долларов за баррель — это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7.
По итогам декабря средняя цена Urals составила ($50,47 за баррель — это падение на четверть по сравнению с ноябрем. Причиной стало вступление в силу 5 декабря европейского эмбарго и потолка цен).
При этом российские власти рассчитывают, что цена Urals возрастет через несколько месяцев — «после того, как спадет санкционный переполох, а экспортеры и покупатели обкатают новые логистические цепочки и схемы страхования».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.