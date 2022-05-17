Цены на пшеницу выросли на фоне запрета на экспорт из Индии — Finance.ua

Цены на пшеницу выросли на фоне запрета на экспорт из Индии

Сегодня 06:18 — Аграрный рынок

Цены на пшеницу выросли на фоне запрета на экспорт из Индии

Цены на пшеницу продемонстрировали максимально допустимый за день рост 16 мая на фоне введения Индией запрета на экспорт.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9% до 12,47 доллара за бушель до максимального значения за два месяца.

С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне войны россии против Украины. Обе страны обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы.

Правительство Индии 13 мая издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним государствам, сообщила газета Times of India со ссылкой на текст документа.

«Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона», — отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни.

По мнению эксперта, запрет, вероятно, больше всего ударит по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Между тем, Минсельхоз США на прошлой неделе спрогнозировал, что объем мирового производства пшеницы в новом сельскохозяйственном году (июль 2022 — июнь 2023 года) упадет впервые за четыре года.

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