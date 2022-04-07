Цены на пшеницу возобновили рост на фоне блокирования экспорта из Украины — Finance.ua

Цены на пшеницу возобновили рост на фоне блокирования экспорта из Украины

Сегодня 06:09 — Аграрный рынок

С начала недели пшеничные фьючерсы в США подорожали на 5-6% на фоне ухудшения состояния посевов озимой пшеницы, а также понимания, что война в Украине будет продолжаться долго, поэтому украинский экспорт будет оставаться заблокированным, пишет ukragroconsult.

В понедельник МСГ США обнародовало отчет, согласно которому количество посевов озимой пшеницы в США в хорошем или отличном состоянии составляет всего 30%, тогда как в прошлом году таких было 53%.

Трейдеры активизировали закупки пшеницы как старого, так и нового урожая, поэтому цены на майские и июльские фьючерсы почти одинаковы.

Экспорт пшеницы из США за неделю 25-31 марта сократился на 15% до 297,3 тыс т, а всего в сезоне составил 17,194 млн т, что на 22% уступает прошлогодним темпам.

Ожидается, что из-за низких темпов экспорта в пятничном отчете USDA запасы пшеницы для США будут увеличены.

Майские фьючерсы вчера выросли:

на 3,5% или 12,86 $/т до 384,1 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго (+6,2% с начала недели),

на 4,3% или 16,53 $/т до 397,8 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити (+6,8%),

на 2,4% или 9,74 $/т до 408,5 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе (+4,4%),

на 0,2% или 1$/т до 393,25$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго (+1%).

Вторжение россии в Украину остается основной причиной высоких мировых цен на зерно, чем пользуется Индия, где накопились значительные государственные запасы дорогостоящей пшеницы. В завершившемся 31 марта 2021/22 МГ Индия экспортировала рекордные 7,85 млн т пшеницы, что почти в 4 раза превышает 2,1 млн т, экспортированные в сезоне 2020/21.

В конце марта Индия заявила, что планирует воспользоваться снижением конкуренции на мировом рынке и экспортировать в 2023 году маркетинговом году 11-12 млн т пшеницы. Сейчас в стране собирают новый урожай, который может достичь рекордных 111,32 млн т. Шестой год подряд производство пшеницы в Индии будет превышать внутреннее потребление, что заставляет трейдеров активизировать экспортные продажи.

На минувшей неделе государственное агентство Саудовской Аравии SAGO законтрактовало на тендере 625 тыс. т пшеницы производства стран ЕС, Австралии, Северной и Южной Америки по средней цене 422,47 $/т C&F с поставкой в сентябре-ноябре. Это говорит о том, что покупатели не верят в снижение цен на пшеницу в следующем сезоне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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