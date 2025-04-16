Цены на пшеницу в Украине растут из-за высокого спроса и снижения урожая — Finance.ua
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Цены на пшеницу в Украине растут из-за высокого спроса и снижения урожая

Аграрный рынок
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Цены на пшеницу в Украине растут из-за высокого спроса и снижения урожая
Цены на пшеницу в Украине растут из-за высокого спроса и снижения урожая
На фоне высокого спроса и прогнозов по снижению урожая Украины цены на пшеницу продолжают расти. В стране накануне Пасхи наблюдается высокий сезонный спрос на продовольственную пшеницу, что поддерживает ценовые показатели, особенно в контексте дефицита предложений от фермеров, начавших посевную кампанию и снизивших торговую активность.
Рынок пшеницы и ее цены в Украине и на мировых рынках
На прошлой неделе переработчики предлагали за пшеницу 2 класса цену от 11 000 до 11 500 гривен за тонну с доставкой на мельницу, что значительно превышает уровень экспортных цен, которые выросли на 100−200 гривен до 10 800−11 000 гривен/т или 232−235 долларов/т с доставкой в ​​порты. В портах цены на кукурузу поднялись до 227−230 долларов за тонну, в то время как цены на фуражную пшеницу остались на уровне 22 300−22 600 долларов/т или 10 550−10 650 гривен/т, поскольку трейдерам трудно продавать более дорогую украинскую фуражную пшеницу на мировом рынке.
Украина в 2024/25 маркетинговом году уже экспортировала 13,42 миллиона тонн пшеницы, что на 11,8% меньше соответствующего показателя прошлого года (15 миллионов тонн). За первые две недели апреля было вывезено всего 300 тысяч тонн, тогда как в прошлом году за этот период экспорт составил 1,17 миллиона тонн.
Мировые тенденции и прогнозы цен на пшеницу
На мировых рынках котировки пшеницы начали неделю с падения. Больше всего подешевела европейская пшеница из-за роста курса евро, что усложнит экспортные темпы из ЕС. Майские фьючерсы на пшеницу зафиксировали снижение на разных биржах: в Чикаго на 1,5% до 201,2 доллара за тонну, в Канзас-Сити на 2,3% до 204 долларов за тонну, в Миннеаполисе на 1,7% до 222,2 долларов за тонну и 2,5 243,2 доллара за тонну.
Снижение цен в США связано с прогнозами хороших осадков в регионах Канзаса и Техаса, что может повлиять на состояние посевов. По данным еженедельного отчета Crop Progress, посевные площади озимой пшеницы снизились на 1% до 47%, что соответствует прошлогодним показателям. В то же время экспорт пшеницы из США за период с 4 по 10 апреля вырос на 80% и составил 604,5 тысячи тонн, в сезоне его объем достиг 18,3 миллиона тонн, что на 14,3% больше прошлогоднего.
Европейский Союз в 2024/25 маркетинговом году уже экспортировал 16 миллионов тонн пшеницы, что на 35% меньше прошлогодних показателей. Укрепление курса евро также способствует удешевлению европейской пшеницы, и цены на нее на прошлой неделе снизились на 4,5%.
По материалам:
agroreview.com
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