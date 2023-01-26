Цены на пшеницу в портах выросли до 230 $/т — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на пшеницу в портах выросли до 230 $/т

Аграрный рынок
19
Цены на продовольственную пшеницу выросли до уровней 230$ за тонну на условиях DAP порты. Фуражная пшеница на 25 января торговалась в диапазоне 215-220$ в зависимости от показателя белка и натуры DAP порты.
Об этом в телеграм-канале сообщают аналитики Spike Brokers.
Европейский рынок готов покупать пшеницу с высоким белком в направлении стран Балтии и Италии. Премия за белок 14-15% достигала 30-40€ к цене пшеницы с белком 11,5%.
В целом, в мире наблюдается ограниченный спрос на пшеницу с белком 11,5%, стабильный спрос на фуражную пшеницу и высокобелковую пшеницу. Открытый интерес на Чикагскую пшеницу вырос до рекордного значения с ноября прошлого года, что свидетельствует о потенциальном увеличении «короткой позиции» фондами на пшеницу и сдержанном росте цен. Последние индикации покупателей:
• DAP Украина (порты) ~210-230$;
• DAP Польша (граница) ~220-230$;
• DAP Румыния (центр) ~230-260 €;
• DAP Словакия (граница) ~215-220$;
• DAP Италия (вост.) (фураж) ~285-295€.
Ранее цены на пшеницу выросли на 2-3,8% из-за угроз расторжения «зернового соглашения».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
agrotimes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.