Цены на пшеницу в портах выросли до 230 $/т — Finance.ua

Цены на пшеницу в портах выросли до 230 $/т Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Цены на продовольственную пшеницу выросли до уровней 230$ за тонну на условиях DAP порты. Фуражная пшеница на 25 января торговалась в диапазоне 215-220$ в зависимости от показателя белка и натуры DAP порты.

Об этом в телеграм-канале сообщают аналитики Spike Brokers.

Европейский рынок готов покупать пшеницу с высоким белком в направлении стран Балтии и Италии. Премия за белок 14-15% достигала 30-40€ к цене пшеницы с белком 11,5%.

В целом, в мире наблюдается ограниченный спрос на пшеницу с белком 11,5%, стабильный спрос на фуражную пшеницу и высокобелковую пшеницу. Открытый интерес на Чикагскую пшеницу вырос до рекордного значения с ноября прошлого года, что свидетельствует о потенциальном увеличении «короткой позиции» фондами на пшеницу и сдержанном росте цен. Последние индикации покупателей:

• DAP Украина (порты) ~210-230$;

• DAP Польша (граница) ~220-230$;

• DAP Румыния (центр) ~230-260 €;

• DAP Словакия (граница) ~215-220$;

• DAP Италия (вост.) (фураж) ~285-295€.

Ранее цены на пшеницу выросли на 2-3,8% из-за угроз расторжения «зернового соглашения».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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