Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море — Finance.ua

Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море Сегодня 11:45 — Аграрный рынок

Пшеница столкнулась с худшими квартальными потерями за 14 лет, поскольку небывалые урожаи в некоторых частях Северного полушария компенсировали напряженность в Черном море после краха зернового соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg

Фьючерсы в Чикаго потеряли около 11% за последние три месяца и снижаются четвертый квартал подряд. Хотя в июле москва вышла из соглашения, позволявшего Украине экспортировать свое зерно, обильные поставки сдерживали цены. россия была одной из стран, зафиксировавших небывалый урожай.

«События вокруг начала конфликта в Украине показали, что в наши дни мир вообще имеет способ доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются, — сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings — Это может быть новый, низкий уровень цен на пшеницу».

После краха зерновых соглашений Украина стала использовать другие экспортные маршруты, такие как река Дунай, которая в последние месяцы неоднократно претерпевала удары со стороны россии. Суда также начали возвращаться в украинские порты на Черном море, но пока рано говорить о том, приведут ли усилия по открытию коридора к увеличению поставок.

По данным Bloomberg, фьючерсы на пшеницу с поставками в декабре подорожали 29 сентября на 0,4% до $5,81 за бушель в Лондоне. В этом месяце фьючерсы подешевели более чем на 3%.

Напомним, Минагрополитики улучшило прогноз уборки зерновых в Украине из-за рекордной урожайности. В 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы — 20,9 млн тонн, ячменя — 5,8 млн тонн и кукурузы — 28,1 млн тонн.

Напомним, НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, «всю продукцию, направленную на экспорт».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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