Цены на продукты в россии растут как на дрожжах — Finance.ua

Цены на продукты в россии растут как на дрожжах Сегодня 19:33

Цены на продукты в россии растут как на дрожжах

Цены на продукты в рф растут последние три года. Годовая инфляция в октябре составила 8,5%, что вдвое выше целевого показателя Центробанка в 4%.

Издание CNBC пишет, что из-за скачка инфляции цб рф в прошлом месяце повысил процентные ставки до самого высокого уровня за последние 20 лет — 21%. В декабре ожидается новое повышение.

Цены на молочные продукты, подсолнечное масло и овощи продолжают расти, поскольку спрос опережает предложение. Только картофель подорожал на 74% с декабря 2023 года.

«Продуктовая инфляция стала мощнейшим драйвером инфляции как таковой. Стратегия большинства россиян сейчас заключается в том, чтобы снизить уровень потребления, выбрать товары более низкого качества. Откладывать любые долгосрочные покупки. Однако этот стресс распределяется неравномерно. На данный момент москва почти не испытывает проблем. Больше всего пострадали жители небольших городов и сельской местности», — Антон Барбашин, российский политолог.

Отмечается, что стоимость продуктов растет в результате дефицита поставок и рабочей силы, санкций и увеличения производственных затрат. Все это сопровождало переход россии к военной экономике, когда массово увеличились госрасходы на оборону, а производство военной техники стало приоритетным.

Многие россияне связывают войну против Украины с инфляцией, но они не критикуют вторжение рф в другую страну, потому что за «дискредитацию» армии можно получить штраф или даже оказаться в тюрьме.

Несмотря на то, что Кремль снимает ответственность за рост цен с себя и с войны, власти стараются убедить граждан в том, что они принимают меры в связи с нехваткой продуктов.

Дефицит яиц — и рост цен более чем на 40% - побудил правительство отменить пошлины на импорт, а также закупать яйца в «дружественных» странах — беларуси, Азербайджане и Турции. В октябре власти заявили, что будут следить за ценами на сливочное масло и поддержат «системное увеличение производства».

Барбашин отметил, что благодаря пропагандистской машине в россии мало признаков массового недовольства правительством или президентом в связи с инфляцией. По его словам, на данный момент пропаганда сдерживает массовое недовольство, и некоторые россияне просто думают, что «это война, а война стоит дорого».

УНІАН По материалам:

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