Цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах — ГОТ Сегодня 05:21

Генеральный директор ГП «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, ранее предельные цены на некоторые популярные позиции могли быть выше, чем в супермаркетах. Однако сейчас ГП «ГОТ» установило предельные цены на все продукты питания, входящие в каталог закупок.

«Предусмотрен механизм, и он будет применен относительно снижения цен в случае такого снижения в супермаркетах», — сообщил Жумадилов.

Економічна Правда По материалам:

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