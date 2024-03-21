Цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах — ГОТ — Finance.ua
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Цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах — ГОТ

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Генеральный директор ГП «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
По его словам, ранее предельные цены на некоторые популярные позиции могли быть выше, чем в супермаркетах. Однако сейчас ГП «ГОТ» установило предельные цены на все продукты питания, входящие в каталог закупок.
«Предусмотрен механизм, и он будет применен относительно снижения цен в случае такого снижения в супермаркетах», — сообщил Жумадилов.
По материалам:
Економічна Правда
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