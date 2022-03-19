Цены на продовольствие в мире значительно возрастут, если война в Украине затянется — замглавы НБУ

Сегодня 20:36

Если боевые действия на Украине затянутся и посевная кампания провалится, в мире будет серьезный всплеск цен на продовольствие.

Об этом в интервью Forbes заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Так он прокомментировал, в какой внешней среде Украине придется восстанавливаться после войны.

Есть несколько сценариев. Война в Украине очень сильно влияет на международные рынки продовольствия и энергетики. Если боевые действия затянутся и посевная кампания в Украине провалится, мир ожидает серьезный всплеск цен на продовольствие. По нашим оценкам, это означает на 40–50% выше цены на важные виды продовольствия в мире, в частности на зерновые, в течение следующих 12 месяцев, чем при обратном сценарии, когда посевная пройдет более-менее нормально", — заявил Николайчук.

По его словам, в энергетике ситуация менее угрожающая: на цену нефти влияют многие различные факторы.

«Котировки сначала подскочили почти до 140$/баррель, а затем снизились до 100$/баррель и ниже. Причина — не только появление на горизонте перспектив завершения войны в Украине, но и события вокруг Ирана, новый всплеск коронавируса в Китае и т.д.» Россия, конечно, крупный поставщик, но компенсировать ее потерю мир сможет. С продовольствием такого не скажешь: быстро заместить те объемы, которые поставляет Украина, невозможно", — подытожил он.

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