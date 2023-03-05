Цены на популярные овощи растут — Finance.ua

Цены на популярные овощи растут Сегодня 07:52 — Личные финансы

По данным аналитиков EastFruit, в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи «борщового набора». Так, в конце прошлой недели резко подорожала белокочанная капуста, выросли цены на морковь, а лук ежедневно бьет ценовые рекорды.

Также в последнее время свекла, которая ранее дешевела, стала дорожать.

По словам аналитиков, из-за отсутствия поставок из Турции повысились цены на томаты, продолжает дорожать болгарский перец.

В сегменте зелени за неделю подешевели лук и укроп и подорожали петрушка и салат. На фоне роста предложения дешевеет чеснок.

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agronews По материалам:

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