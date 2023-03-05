Цены на популярные овощи растут — Finance.ua

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Цены на популярные овощи растут

Личные финансы
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По данным аналитиков EastFruit, в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи «борщового набора». Так, в конце прошлой недели резко подорожала белокочанная капуста, выросли цены на морковь, а лук ежедневно бьет ценовые рекорды.
Также в последнее время свекла, которая ранее дешевела, стала дорожать.
По словам аналитиков, из-за отсутствия поставок из Турции повысились цены на томаты, продолжает дорожать болгарский перец.
В сегменте зелени за неделю подешевели лук и укроп и подорожали петрушка и салат. На фоне роста предложения дешевеет чеснок.
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По материалам:
agronews
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