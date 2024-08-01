Цены на подержанные автомобили в ЕС продолжают снижаться — Finance.ua

Цены на подержанные автомобили в ЕС продолжают снижаться Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

Цены на подержанные автомобили в ЕС продолжают снижаться

По итогам июля 2024 года подержанные авто в Европейском Союзе подешевели на 0,9%.

Такие результаты демонстрирует индекс цен AUTO1 Group, сообщают эксперты Института исследований авторынка.

В июне этот показатель составлял 138,2, а в июле снизился до 137,0. В целом, с начала года индекс снизился со 142.0 в январе до 137.0 в июле, что означает снижение цен на 3,5% с начала года.

Если сравнивать с прошлым годом, то цены на подержанные автомобили упали на 7,6%: с 148.2 в июле-2023 до 137.0 в июле этого года. Несмотря на это, цены на б/у автомобили в Евросоюзе все еще остаются на 16,1% выше, чем до начала пандемии COVID-19. Так, в июле 2019 года ценовой индекс составил 118.0.

eauto.org.ua

Самый высокий уровень цен на рынке был зафиксирован в июле 2022 года, когда наложилось много факторов: постковидный кризис, начало полномасштабной войны в Украине и обострение дефицита авто вследствие прерванных цепочек поставок для автомобильных заводов, а также повышенный спрос на авто из-за «нулевого» растаможивания в Украине. После достижения индексом AUTO1 Group исторического максимума в 171.6 два года назад, по состоянию на сегодняшний день его значение снизилось на 20.2%, что свидетельствует о тенденции дешевения машин на вторичном авторынке Европы.

eauto.org.ua

Цены в Украине на авто с пробегом на внутреннем рынке сегодня также снижаются — однако, в первую очередь из-за кризиса, спровоцированного войной. В то же время цены на «свежепригнанные» импортные авто с пробегом существенно не снижаются, потому что «конечная» цена состоит из стоимости автомобиля за границей, доставки, таможенных платежей и других сопутствующих расходов, которые не уменьшились.

В случае, если на первую регистрацию легковых автомобилей введут дополнительный сбор в размере 15% от стоимости, импорт подержанных авто из-за рубежа может стать вообще экономически невыгодным и существенно уменьшиться в объемах, даже учитывая подешевение за рубежом, отмечают эксперты Института исследований авторынка.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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