Цены на овощи в Украине начнут снижаться в конце лета, — эксперт
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал снижение цен на овощи в Украине в конце августа — начале сентября.
Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.
«В этом сезоне у нас будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тыс. тонн. Это дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены. Сейчас мы видим, когда появляется больше предложений под открытым грунтом внутренних производителей, цена постепенно идет вниз. Это касается борщового набора», — объяснил Денис Марчук.
Он добавил, что пик снижения цен ожидается в конце августа — начале сентября, когда начнется массовый сбор овощных культур.
Относительно фруктов эксперт отметил, что урожай пострадал из-за весенних заморозков.
«Что касается плодовых деревьев и их урожая, то это ситуация как с рапсом — из-за заморозков они пострадали. Такая же ситуация и по груше, и по яблоку. Косточковые, которые мы видели в этом сезоне, их было мало и они были дорогими. Не следует ожидать таких цен, как позапрошлый или в прошлом году. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного», — подытожил Денис Марчук.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на овощи в Украине начнут снижаться в конце лета, — эксперт
Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины: зимнее поступление и повышение стипендий
Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году
Можно ли получить пенсию, если не хватает страхового стажа
Стоимость хлеба в Украине возрастет: эксперт дал прогноз цен
Зарплаты в Польше растут: сколько можно зарабатывать