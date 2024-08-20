Цены на огурцы: сколько стоит популярный летний овощ в Украине — Finance.ua

Цены на огурцы: сколько стоит популярный летний овощ в Украине Сегодня 05:07

Цены на огурцы: сколько стоит популярный летний овощ в Украине

Цены на огурцы в Украине снова выросли. Причиной удорожания стали погодные условия, спровоцировавшие распространение болезней.

Аналитики EastFruit сообщили, что украинские производители отмечают высокий спрос на тепличные овощи в разгар сезона, в то же время, предложение данной продукции из местных хозяйств остается достаточно ограниченным.

Цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%. Производители отдают свою продукцию по 40−60 гривен за килограмм ($0,97−1,45/кг). Отмечается, что, несмотря на стремительное повышение цен, спрос на огурец остается высоким.

Стоит отметить, что оптовые цены на огурец в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем в середине августа прошлого года.

УНІАН По материалам:

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